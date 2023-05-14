MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 879.177Açılan Sandık : 2.404Açılan Sandık Oranı : % 88.38Kullanılan Oy : 688.583Geçerli Oy : 671.574Katılım Oranı : % 89.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,85328.0815 CHP : % 35,78240.2594 İYİ PARTİ : % 13,0887.
|Toplam Sandık
|:
|2.720
|Toplam Seçmen
|:
|879.177
|Açılan Sandık
|:
|2.404
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.38
|Kullanılan Oy
|:
|688.583
|Geçerli Oy
|:
|671.574
|Katılım Oranı
|:
|% 89.57
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 48,85
|328.081
|5
|CHP
|:
|% 35,78
|240.259
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,08
|87.822
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 38,55
|258.856
|3
|AK PARTİ
|:
|% 28,45
|191.091
|3
|MHP
|:
|% 8,59
|57.673
|-
|BBP
|:
|% 0,80
|5.353
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,71
|4.739
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,07
|47.447
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 7,06
|47.447
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,35
|15.786
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,08
|14.003
|-
|AP
|:
|% 0,27
|1.783
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,12
|7.510
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,33
|2.242
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|1.009
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|952
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|281
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,30
|2.039
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,26
|1.737
|-
|ANAP
|:
|% 0,21
|1.420
|-
|HÜSEYİN AKSU
|:
|% 0,13
|858
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|621
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|617
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|430
|-
|YP
|:
|% 0,04
|236
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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