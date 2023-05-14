Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 879.177Açılan Sandık : 2.404Açılan Sandık Oranı : % 88.38Kullanılan Oy : 688.583Geçerli Oy : 671.574Katılım Oranı : % 89.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,85328.0815 CHP : % 35,78240.2594 İYİ PARTİ : % 13,0887.

Toplam Sandık: 2.720
Toplam Seçmen: 879.177
Açılan Sandık: 2.404
Açılan Sandık Oranı: % 88.38
Kullanılan Oy: 688.583
Geçerli Oy: 671.574
Katılım Oranı: % 89.57

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 48,85328.0815
CHP: % 35,78240.2594
İYİ PARTİ: % 13,0887.8221
CUMHUR İTTİFAKI: % 38,55258.8563
AK PARTİ: % 28,45191.0913
MHP: % 8,5957.673-
BBP: % 0,805.353-
YENİDEN REFAH: % 0,714.739-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,0747.447-
YEŞİL SOL PARTİ: % 7,0647.447-
ATA İTTİFAKI: % 2,3515.786-
ZAFER PARTİSİ: % 2,0814.003-
AP: % 0,271.783-
MEMLEKET: % 1,127.510-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,332.242-
TKP: % 0,151.009-
SOL PARTİ: % 0,14952-
TKH: % 0,04281-
GENÇPARTİ: % 0,302.039-
VATAN PARTİSİ: % 0,261.737-
ANAP: % 0,211.420-
HÜSEYİN AKSU: % 0,13858-
MİLLET: % 0,09621-
HAK-PAR: % 0,09617-
HKP: % 0,06430-
YP: % 0,04236-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title