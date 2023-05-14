MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 461.587Açılan Sandık : 2.075Açılan Sandık Oranı : % 88.94Kullanılan Oy : 361.652Geçerli Oy : 356.556Katılım Oranı : % 88.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,31257.8344 AK PARTİ : % 40,69145.0773 MHP : % 18,2164.9321 BBP : % 9,9935.
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|461.587
|Açılan Sandık
|:
|2.075
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.94
|Kullanılan Oy
|:
|361.652
|Geçerli Oy
|:
|356.556
|Katılım Oranı
|:
|% 88.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 72,31
|257.834
|4
|AK PARTİ
|:
|% 40,69
|145.077
|3
|MHP
|:
|% 18,21
|64.932
|1
|BBP
|:
|% 9,99
|35.621
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,42
|12.204
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,14
|82.498
|1
|CHP
|:
|% 15,82
|56.412
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,32
|26.086
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,71
|6.095
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,71
|6.095
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,78
|2.776
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,44
|1.574
|-
|TİP
|:
|% 0,34
|1.202
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,50
|1.781
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,22
|787
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|354
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|190
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|113
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|51
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|282
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|247
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|208
|-
|TUNCAY KARAHAN
|:
|% 0,06
|205
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|194
|-
|KEREM OKYAY
|:
|% 0,04
|158
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|128
|-
|YP
|:
|% 0,01
|50
|-
|ERTAÇ ÖNDER
|:
|% 0,00
|14
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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