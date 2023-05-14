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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.333Toplam Seçmen : 461.587Açılan Sandık : 2.075Açılan Sandık Oranı : % 88.94Kullanılan Oy : 361.652Geçerli Oy : 356.556Katılım Oranı : % 88.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,31257.8344 AK PARTİ : % 40,69145.0773 MHP : % 18,2164.9321 BBP : % 9,9935.

Toplam Sandık: 2.333
Toplam Seçmen: 461.587
Açılan Sandık: 2.075
Açılan Sandık Oranı: % 88.94
Kullanılan Oy: 361.652
Geçerli Oy: 356.556
Katılım Oranı: % 88.5

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 72,31257.8344
AK PARTİ: % 40,69145.0773
MHP: % 18,2164.9321
BBP: % 9,9935.621-
YENİDEN REFAH: % 3,4212.204-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,1482.4981
CHP: % 15,8256.4121
İYİ PARTİ: % 7,3226.086-
ATA İTTİFAKI: % 1,716.095-
ZAFER PARTİSİ: % 1,716.095-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,782.776-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,441.574-
TİP: % 0,341.202-
MEMLEKET: % 0,501.781-
MİLLİ YOL: % 0,22787-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,10354-
TKP: % 0,05190-
SOL PARTİ: % 0,03113-
TKH: % 0,0151-
VATAN PARTİSİ: % 0,08282-
GBP: % 0,07247-
HAK-PAR: % 0,06208-
TUNCAY KARAHAN: % 0,06205-
MİLLET: % 0,06194-
KEREM OKYAY: % 0,04158-
HKP: % 0,04128-
YP: % 0,0150-
ERTAÇ ÖNDER: % 0,0014-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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