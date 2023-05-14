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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.223.506Açılan Sandık : 3.370Açılan Sandık Oranı : % 82.42Kullanılan Oy : 810.701Geçerli Oy : 785.829Katılım Oranı : % 79.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,64437.1989 AK PARTİ : % 43,68343.2208 MHP : % 8,4866.

Toplam Sandık: 4.089
Toplam Seçmen: 1.223.506
Açılan Sandık: 3.370
Açılan Sandık Oranı: % 82.42
Kullanılan Oy: 810.701
Geçerli Oy: 785.829
Katılım Oranı: % 79.87

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,64437.1989
AK PARTİ: % 43,68343.2208
MHP: % 8,4866.6351
YENİDEN REFAH: % 3,0724.141-
BBP: % 0,413.202-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 25,15197.6284
YEŞİL SOL PARTİ: % 25,15197.6284
MİLLET İTTİFAKI: % 12,6699.4521
CHP: % 7,9162.1651
İYİ PARTİ: % 4,7437.287-
MUSTAFA HAKKI BUCAK: % 2,1116.549-
FATİH MEHMET BUCAK: % 1,3310.489-
ABDULKERİM KOÇ: % 0,765.959-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,393.105-
SOL PARTİ: % 0,302.387-
TKP: % 0,07554-
TKH: % 0,02164-
MEMLEKET: % 0,382.951-
ABDULKADİR ASLANTAŞ: % 0,181.418-
AB: % 0,131.034-
ANAP: % 0,10772-
ÖMER UÇAR: % 0,10765-
MİLLİ YOL: % 0,08617-
HAK-PAR: % 0,08592-
MİLLET: % 0,06479-
GBP: % 0,06477-
VATAN PARTİSİ: % 0,06464-
HKP: % 0,04330-
FAHRİYE YONCA AYAS: % 0,04299-
MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK: % 0,03272-
LEVENT YENİLMEZ: % 0,03227-
ATA İTTİFAKI: % 0,000-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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