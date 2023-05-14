MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.089Toplam Seçmen : 1.223.506Açılan Sandık : 3.370Açılan Sandık Oranı : % 82.42Kullanılan Oy : 810.701Geçerli Oy : 785.829Katılım Oranı : % 79.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,64437.1989 AK PARTİ : % 43,68343.2208 MHP : % 8,4866.
|Toplam Sandık
|:
|4.089
|Toplam Seçmen
|:
|1.223.506
|Açılan Sandık
|:
|3.370
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82.42
|Kullanılan Oy
|:
|810.701
|Geçerli Oy
|:
|785.829
|Katılım Oranı
|:
|% 79.87
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,64
|437.198
|9
|AK PARTİ
|:
|% 43,68
|343.220
|8
|MHP
|:
|% 8,48
|66.635
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,07
|24.141
|-
|BBP
|:
|% 0,41
|3.202
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 25,15
|197.628
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 25,15
|197.628
|4
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 12,66
|99.452
|1
|CHP
|:
|% 7,91
|62.165
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,74
|37.287
|-
|MUSTAFA HAKKI BUCAK
|:
|% 2,11
|16.549
|-
|FATİH MEHMET BUCAK
|:
|% 1,33
|10.489
|-
|ABDULKERİM KOÇ
|:
|% 0,76
|5.959
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,39
|3.105
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,30
|2.387
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|554
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|164
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,38
|2.951
|-
|ABDULKADİR ASLANTAŞ
|:
|% 0,18
|1.418
|-
|AB
|:
|% 0,13
|1.034
|-
|ANAP
|:
|% 0,10
|772
|-
|ÖMER UÇAR
|:
|% 0,10
|765
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,08
|617
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|592
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|479
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|477
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|464
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|330
|-
|FAHRİYE YONCA AYAS
|:
|% 0,04
|299
|-
|MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK
|:
|% 0,03
|272
|-
|LEVENT YENİLMEZ
|:
|% 0,03
|227
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,00
|0
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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