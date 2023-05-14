MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 325.017Açılan Sandık : 818Açılan Sandık Oranı : % 79.8Kullanılan Oy : 212.002Geçerli Oy : 207.169Katılım Oranı : % 83.12Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,83128.0843 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,83128.0843CUMHUR İTTİFAKI : % 25,1852.
|Toplam Sandık
|:
|1.025
|Toplam Seçmen
|:
|325.017
|Açılan Sandık
|:
|818
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.8
|Kullanılan Oy
|:
|212.002
|Geçerli Oy
|:
|207.169
|Katılım Oranı
|:
|% 83.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 61,83
|128.084
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 61,83
|128.084
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 25,18
|52.158
|1
|AK PARTİ
|:
|% 22,23
|46.045
|1
|MHP
|:
|% 2,22
|4.609
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,59
|1.222
|-
|BBP
|:
|% 0,14
|282
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 9,26
|19.186
|-
|CHP
|:
|% 8,24
|17.070
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,02
|2.116
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,96
|1.997
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,89
|1.850
|-
|AP
|:
|% 0,07
|147
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,35
|737
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,29
|600
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|102
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|35
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,27
|564
|-
|AB
|:
|% 0,15
|307
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|191
|-
|ANAP
|:
|% 0,06
|131
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|120
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|107
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|104
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|73
|-
|MİLLET
|:
|% 0,02
|50
|-
|YP
|:
|% 0,02
|47
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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