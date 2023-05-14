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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.025Toplam Seçmen : 325.017Açılan Sandık : 818Açılan Sandık Oranı : % 79.8Kullanılan Oy : 212.002Geçerli Oy : 207.169Katılım Oranı : % 83.12Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,83128.0843 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,83128.0843CUMHUR İTTİFAKI : % 25,1852.

Toplam Sandık: 1.025
Toplam Seçmen: 325.017
Açılan Sandık: 818
Açılan Sandık Oranı: % 79.8
Kullanılan Oy: 212.002
Geçerli Oy: 207.169
Katılım Oranı: % 83.12

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 61,83128.0843
YEŞİL SOL PARTİ: % 61,83128.0843
CUMHUR İTTİFAKI: % 25,1852.1581
AK PARTİ: % 22,2346.0451
MHP: % 2,224.609-
YENİDEN REFAH: % 0,591.222-
BBP: % 0,14282-
MİLLET İTTİFAKI: % 9,2619.186-
CHP: % 8,2417.070-
İYİ PARTİ: % 1,022.116-
ATA İTTİFAKI: % 0,961.997-
ZAFER PARTİSİ: % 0,891.850-
AP: % 0,07147-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,35737-
SOL PARTİ: % 0,29600-
TKP: % 0,05102-
TKH: % 0,0235-
MEMLEKET: % 0,27564-
AB: % 0,15307-
HAK-PAR: % 0,09191-
ANAP: % 0,06131-
GBP: % 0,06120-
GENÇPARTİ: % 0,05107-
VATAN PARTİSİ: % 0,05104-
HKP: % 0,0473-
MİLLET: % 0,0250-
YP: % 0,0247-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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