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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 859.855Açılan Sandık : 1.946Açılan Sandık Oranı : % 78.06Kullanılan Oy : 594.009Geçerli Oy : 578.835Katılım Oranı : % 90.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,06278.2095 CHP : % 36,65212.1694 İYİ PARTİ : % 11,4166.

Toplam Sandık: 2.493
Toplam Seçmen: 859.855
Açılan Sandık: 1.946
Açılan Sandık Oranı: % 78.06
Kullanılan Oy: 594.009
Geçerli Oy: 578.835
Katılım Oranı: % 90.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 48,06278.2095
CHP: % 36,65212.1694
İYİ PARTİ: % 11,4166.0401
CUMHUR İTTİFAKI: % 39,19226.8433
AK PARTİ: % 30,53176.7273
MHP: % 6,5337.787-
YENİDEN REFAH: % 1,589.136-
BBP: % 0,553.193-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,0040.537-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,8433.791-
TİP: % 1,176.746-
ATA İTTİFAKI: % 1,9311.172-
ZAFER PARTİSİ: % 1,7410.071-
AP: % 0,191.101-
MEMLEKET: % 1,247.183-
GENÇPARTİ: % 0,382.212-
OSMAN YAMAN: % 0,251.445-
VATAN PARTİSİ: % 0,181.070-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17969-
TKP: % 0,08435-
SOL PARTİ: % 0,07424-
TKH: % 0,02110-
HAK-PAR: % 0,09528-
MİLLET: % 0,09494-
AB: % 0,06329-
HKP: % 0,05286-
ALİ ÇAVUŞ: % 0,0171-
MUSTAFA KARA: % 0,0158-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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