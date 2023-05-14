MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.493Toplam Seçmen : 859.855Açılan Sandık : 1.946Açılan Sandık Oranı : % 78.06Kullanılan Oy : 594.009Geçerli Oy : 578.835Katılım Oranı : % 90.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,06278.2095 CHP : % 36,65212.1694 İYİ PARTİ : % 11,4166.
|Toplam Sandık
|:
|2.493
|Toplam Seçmen
|:
|859.855
|Açılan Sandık
|:
|1.946
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.06
|Kullanılan Oy
|:
|594.009
|Geçerli Oy
|:
|578.835
|Katılım Oranı
|:
|% 90.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 48,06
|278.209
|5
|CHP
|:
|% 36,65
|212.169
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,41
|66.040
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 39,19
|226.843
|3
|AK PARTİ
|:
|% 30,53
|176.727
|3
|MHP
|:
|% 6,53
|37.787
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,58
|9.136
|-
|BBP
|:
|% 0,55
|3.193
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,00
|40.537
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,84
|33.791
|-
|TİP
|:
|% 1,17
|6.746
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,93
|11.172
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,74
|10.071
|-
|AP
|:
|% 0,19
|1.101
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,24
|7.183
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,38
|2.212
|-
|OSMAN YAMAN
|:
|% 0,25
|1.445
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,18
|1.070
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|969
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|435
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|424
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|110
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|528
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|494
|-
|AB
|:
|% 0,06
|329
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|286
|-
|ALİ ÇAVUŞ
|:
|% 0,01
|71
|-
|MUSTAFA KARA
|:
|% 0,01
|58
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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