MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 440.728Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 86.79Kullanılan Oy : 335.504Geçerli Oy : 330.469Katılım Oranı : % 89.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,91214.5154 AK PARTİ : % 37,52123.9813 MHP : % 22,3473.8241 BBP : % 2,899.
|Toplam Sandık
|:
|1.711
|Toplam Seçmen
|:
|440.728
|Açılan Sandık
|:
|1.485
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.79
|Kullanılan Oy
|:
|335.504
|Geçerli Oy
|:
|330.469
|Katılım Oranı
|:
|% 89.57
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,91
|214.515
|4
|AK PARTİ
|:
|% 37,52
|123.981
|3
|MHP
|:
|% 22,34
|73.824
|1
|BBP
|:
|% 2,89
|9.538
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,17
|7.172
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,42
|103.831
|1
|CHP
|:
|% 20,29
|67.058
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,13
|36.773
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,23
|4.063
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,23
|4.063
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,64
|2.092
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,35
|1.167
|-
|TİP
|:
|% 0,28
|925
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,55
|1.820
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|564
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|439
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|199
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|185
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|55
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|303
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|272
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|258
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|228
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|198
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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