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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.711Toplam Seçmen : 440.728Açılan Sandık : 1.485Açılan Sandık Oranı : % 86.79Kullanılan Oy : 335.504Geçerli Oy : 330.469Katılım Oranı : % 89.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,91214.5154 AK PARTİ : % 37,52123.9813 MHP : % 22,3473.8241 BBP : % 2,899.

Toplam Sandık: 1.711
Toplam Seçmen: 440.728
Açılan Sandık: 1.485
Açılan Sandık Oranı: % 86.79
Kullanılan Oy: 335.504
Geçerli Oy: 330.469
Katılım Oranı: % 89.57

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,91214.5154
AK PARTİ: % 37,52123.9813
MHP: % 22,3473.8241
BBP: % 2,899.538-
YENİDEN REFAH: % 2,177.172-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,42103.8311
CHP: % 20,2967.0581
İYİ PARTİ: % 11,1336.773-
ATA İTTİFAKI: % 1,234.063-
ZAFER PARTİSİ: % 1,234.063-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,642.092-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,351.167-
TİP: % 0,28925-
MEMLEKET: % 0,551.820-
ANAP: % 0,17564-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13439-
SOL PARTİ: % 0,06199-
TKP: % 0,05185-
TKH: % 0,0255-
MİLLET: % 0,09303-
VATAN PARTİSİ: % 0,08272-
HAK-PAR: % 0,08258-
GBP: % 0,07228-
HKP: % 0,06198-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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