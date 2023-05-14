MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 613.251Açılan Sandık : 1.830Açılan Sandık Oranı : % 84.8Kullanılan Oy : 443.309Geçerli Oy : 433.799Katılım Oranı : % 88.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,61284.6124 AK PARTİ : % 48,50210.4084 MHP : % 11,0147.
|Toplam Sandık
|:
|2.158
|Toplam Seçmen
|:
|613.251
|Açılan Sandık
|:
|1.830
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.8
|Kullanılan Oy
|:
|443.309
|Geçerli Oy
|:
|433.799
|Katılım Oranı
|:
|% 88.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,61
|284.612
|4
|AK PARTİ
|:
|% 48,50
|210.408
|4
|MHP
|:
|% 11,01
|47.772
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,52
|19.609
|-
|BBP
|:
|% 1,57
|6.823
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,79
|129.213
|2
|CHP
|:
|% 17,46
|75.756
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,32
|53.457
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,95
|8.478
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,62
|7.026
|-
|AP
|:
|% 0,34
|1.452
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,79
|3.420
|-
|TEOMAN YILMAZ
|:
|% 0,53
|2.282
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,50
|2.191
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,28
|1.217
|-
|TİP
|:
|% 0,23
|974
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|510
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|505
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|240
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|191
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|74
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|487
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|399
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|295
|-
|YP
|:
|% 0,02
|104
|-
|HÜSEYİN KARAHAN
|:
|% 0,01
|47
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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