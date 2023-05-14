Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.158Toplam Seçmen : 613.251Açılan Sandık : 1.830Açılan Sandık Oranı : % 84.8Kullanılan Oy : 443.309Geçerli Oy : 433.799Katılım Oranı : % 88.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,61284.6124 AK PARTİ : % 48,50210.4084 MHP : % 11,0147.

Toplam Sandık: 2.158
Toplam Seçmen: 613.251
Açılan Sandık: 1.830
Açılan Sandık Oranı: % 84.8
Kullanılan Oy: 443.309
Geçerli Oy: 433.799
Katılım Oranı: % 88.33

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,61284.6124
AK PARTİ: % 48,50210.4084
MHP: % 11,0147.772-
YENİDEN REFAH: % 4,5219.609-
BBP: % 1,576.823-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,79129.2132
CHP: % 17,4675.7561
İYİ PARTİ: % 12,3253.4571
ATA İTTİFAKI: % 1,958.478-
ZAFER PARTİSİ: % 1,627.026-
AP: % 0,341.452-
MEMLEKET: % 0,793.420-
TEOMAN YILMAZ: % 0,532.282-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,502.191-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,281.217-
TİP: % 0,23974-
HAK-PAR: % 0,12510-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12505-
TKP: % 0,06240-
SOL PARTİ: % 0,04191-
TKH: % 0,0274-
VATAN PARTİSİ: % 0,11487-
MİLLET: % 0,09399-
HKP: % 0,07295-
YP: % 0,02104-
HÜSEYİN KARAHAN: % 0,0147-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title