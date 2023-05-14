MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.705Açılan Sandık : 309Açılan Sandık Oranı : % 91.69Kullanılan Oy : 51.386Geçerli Oy : 50.470Katılım Oranı : % 86.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,1521.7781 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,1521.7781MİLLET İTTİFAKI : % 34,6417.
|Toplam Sandık
|:
|337
|Toplam Seçmen
|:
|65.705
|Açılan Sandık
|:
|309
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.69
|Kullanılan Oy
|:
|51.386
|Geçerli Oy
|:
|50.470
|Katılım Oranı
|:
|% 86.88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 43,15
|21.778
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 43,15
|21.778
|1
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,64
|17.481
|-
|CHP
|:
|% 32,37
|16.337
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 2,27
|1.144
|-
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 19,27
|9.726
|-
|AK PARTİ
|:
|% 12,42
|6.266
|-
|MHP
|:
|% 5,61
|2.832
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,92
|465
|-
|BBP
|:
|% 0,32
|163
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 1,57
|793
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 1,19
|601
|-
|TKP
|:
|% 0,28
|139
|-
|TKH
|:
|% 0,10
|53
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,44
|223
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|66
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|54
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|52
|-
|AP
|:
|% 0,10
|52
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|43
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|41
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|40
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|31
|-
|YP
|:
|% 0,05
|23
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|23
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|12
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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