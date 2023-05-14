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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 337Toplam Seçmen : 65.705Açılan Sandık : 309Açılan Sandık Oranı : % 91.69Kullanılan Oy : 51.386Geçerli Oy : 50.470Katılım Oranı : % 86.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,1521.7781 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,1521.7781MİLLET İTTİFAKI : % 34,6417.

Toplam Sandık: 337
Toplam Seçmen: 65.705
Açılan Sandık: 309
Açılan Sandık Oranı: % 91.69
Kullanılan Oy: 51.386
Geçerli Oy: 50.470
Katılım Oranı: % 86.88

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 43,1521.7781
YEŞİL SOL PARTİ: % 43,1521.7781
MİLLET İTTİFAKI: % 34,6417.481-
CHP: % 32,3716.337-
İYİ PARTİ: % 2,271.144-
CUMHUR İTTİFAKI: % 19,279.726-
AK PARTİ: % 12,426.266-
MHP: % 5,612.832-
YENİDEN REFAH: % 0,92465-
BBP: % 0,32163-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 1,57793-
SOL PARTİ: % 1,19601-
TKP: % 0,28139-
TKH: % 0,1053-
MEMLEKET: % 0,44223-
ANAP: % 0,1366-
GENÇPARTİ: % 0,1154-
ATA İTTİFAKI: % 0,1052-
AP: % 0,1052-
VATAN PARTİSİ: % 0,0843-
HAK-PAR: % 0,0841-
GBP: % 0,0840-
MİLLET: % 0,0631-
YP: % 0,0523-
HKP: % 0,0523-
MİLLİ YOL: % 0,0212-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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