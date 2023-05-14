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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 281.282Açılan Sandık : 815Açılan Sandık Oranı : % 87.82Kullanılan Oy : 220.113Geçerli Oy : 215.220Katılım Oranı : % 89.37Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,33101.8662 CHP : % 28,8362.0591 İYİ PARTİ : % 18,5039.

Toplam Sandık: 928
Toplam Seçmen: 281.282
Açılan Sandık: 815
Açılan Sandık Oranı: % 87.82
Kullanılan Oy: 220.113
Geçerli Oy: 215.220
Katılım Oranı: % 89.37

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 47,33101.8662
CHP: % 28,8362.0591
İYİ PARTİ: % 18,5039.8071
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,11101.3931
AK PARTİ: % 36,1577.8091
MHP: % 9,4420.321-
YENİDEN REFAH: % 1,012.172-
BBP: % 0,511.091-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,382.967-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,122.402-
TİP: % 0,26565-
ATA İTTİFAKI: % 1,352.899-
ZAFER PARTİSİ: % 1,082.326-
AP: % 0,27573-
MEMLEKET: % 0,681.461-
VATAN PARTİSİ: % 0,19408-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17374-
SOL PARTİ: % 0,08181-
TKP: % 0,07144-
TKH: % 0,0249-
ANAP: % 0,16343-
GENÇPARTİ: % 0,16336-
HAK-PAR: % 0,10219-
MİLLET: % 0,10212-
AB: % 0,09196-
HKP: % 0,07146-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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