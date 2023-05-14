MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 928Toplam Seçmen : 281.282Açılan Sandık : 815Açılan Sandık Oranı : % 87.82Kullanılan Oy : 220.113Geçerli Oy : 215.220Katılım Oranı : % 89.37Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 47,33101.8662 CHP : % 28,8362.0591 İYİ PARTİ : % 18,5039.
|Toplam Sandık
|:
|928
|Toplam Seçmen
|:
|281.282
|Açılan Sandık
|:
|815
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.82
|Kullanılan Oy
|:
|220.113
|Geçerli Oy
|:
|215.220
|Katılım Oranı
|:
|% 89.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 47,33
|101.866
|2
|CHP
|:
|% 28,83
|62.059
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 18,50
|39.807
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,11
|101.393
|1
|AK PARTİ
|:
|% 36,15
|77.809
|1
|MHP
|:
|% 9,44
|20.321
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,01
|2.172
|-
|BBP
|:
|% 0,51
|1.091
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,38
|2.967
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,12
|2.402
|-
|TİP
|:
|% 0,26
|565
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,35
|2.899
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,08
|2.326
|-
|AP
|:
|% 0,27
|573
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,68
|1.461
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|408
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|374
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|181
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|144
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|49
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|343
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,16
|336
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|219
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|212
|-
|AB
|:
|% 0,09
|196
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|146
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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