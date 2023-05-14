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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 708.612Açılan Sandık : 1.460Açılan Sandık Oranı : % 63.45Kullanılan Oy : 338.275Geçerli Oy : 324.406Katılım Oranı : % 77.41Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 51,78167.9695 YEŞİL SOL PARTİ : % 51,78167.

Toplam Sandık: 2.301
Toplam Seçmen: 708.612
Açılan Sandık: 1.460
Açılan Sandık Oranı: % 63.45
Kullanılan Oy: 338.275
Geçerli Oy: 324.406
Katılım Oranı: % 77.41

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 51,78167.9695
YEŞİL SOL PARTİ: % 51,78167.9695
CUMHUR İTTİFAKI: % 35,44114.9823
AK PARTİ: % 26,6886.5483
MHP: % 4,8415.692-
YENİDEN REFAH: % 3,079.973-
BBP: % 0,852.769-
MİLLET İTTİFAKI: % 8,7528.404-
CHP: % 8,7528.404-
ATA İTTİFAKI: % 0,722.328-
ZAFER PARTİSİ: % 0,722.328-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,712.296-
SOL PARTİ: % 0,541.753-
TKP: % 0,12385-
TKH: % 0,05158-
MEMLEKET: % 0,431.384-
NAZİF ÇETİN: % 0,21683-
HKP: % 0,17554-
HAK-PAR: % 0,15473-
VATAN PARTİSİ: % 0,08273-
ZAFER ŞAHİN: % 0,08260-
İDRİS AHİ: % 0,08248-
MİLLET: % 0,05168-
MİLLİ YOL: % 0,05158-
GÜVEN TURGUL: % 0,0260-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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