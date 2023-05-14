MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.301Toplam Seçmen : 708.612Açılan Sandık : 1.460Açılan Sandık Oranı : % 63.45Kullanılan Oy : 338.275Geçerli Oy : 324.406Katılım Oranı : % 77.41Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 51,78167.9695 YEŞİL SOL PARTİ : % 51,78167.
|Toplam Sandık
|:
|2.301
|Toplam Seçmen
|:
|708.612
|Açılan Sandık
|:
|1.460
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63.45
|Kullanılan Oy
|:
|338.275
|Geçerli Oy
|:
|324.406
|Katılım Oranı
|:
|% 77.41
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 51,78
|167.969
|5
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 51,78
|167.969
|5
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 35,44
|114.982
|3
|AK PARTİ
|:
|% 26,68
|86.548
|3
|MHP
|:
|% 4,84
|15.692
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,07
|9.973
|-
|BBP
|:
|% 0,85
|2.769
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 8,75
|28.404
|-
|CHP
|:
|% 8,75
|28.404
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,72
|2.328
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,72
|2.328
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,71
|2.296
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,54
|1.753
|-
|TKP
|:
|% 0,12
|385
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|158
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,43
|1.384
|-
|NAZİF ÇETİN
|:
|% 0,21
|683
|-
|HKP
|:
|% 0,17
|554
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,15
|473
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|273
|-
|ZAFER ŞAHİN
|:
|% 0,08
|260
|-
|İDRİS AHİ
|:
|% 0,08
|248
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|168
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|158
|-
|GÜVEN TURGUL
|:
|% 0,02
|60
|-
Kaynak: AA / Güncel
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