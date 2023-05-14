MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 205.171Açılan Sandık : 423Açılan Sandık Oranı : % 71.82Kullanılan Oy : 129.710Geçerli Oy : 124.963Katılım Oranı : % 88.37Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,4259.2562 AK PARTİ : % 33,5441.9122 MHP : % 11,2514.062- YENİDEN REFAH : % 2,012.
|Toplam Sandık
|:
|589
|Toplam Seçmen
|:
|205.171
|Açılan Sandık
|:
|423
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71.82
|Kullanılan Oy
|:
|129.710
|Geçerli Oy
|:
|124.963
|Katılım Oranı
|:
|% 88.37
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,42
|59.256
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,54
|41.912
|2
|MHP
|:
|% 11,25
|14.062
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,01
|2.514
|-
|BBP
|:
|% 0,61
|768
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 38,73
|48.401
|1
|CHP
|:
|% 29,27
|36.573
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,47
|11.828
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 6,37
|7.958
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,69
|7.105
|-
|TİP
|:
|% 0,68
|853
|-
|MEMLEKET
|:
|% 2,87
|3.587
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,96
|2.444
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,77
|2.208
|-
|AP
|:
|% 0,19
|236
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|173
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|167
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|154
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|85
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|54
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|15
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|147
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|114
|-
|AB
|:
|% 0,05
|64
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|60
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|57
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|42
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|38
|-
|YP
|:
|% 0,02
|21
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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