Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 589Toplam Seçmen : 205.171Açılan Sandık : 423Açılan Sandık Oranı : % 71.82Kullanılan Oy : 129.710Geçerli Oy : 124.963Katılım Oranı : % 88.37Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,4259.2562 AK PARTİ : % 33,5441.9122 MHP : % 11,2514.062- YENİDEN REFAH : % 2,012.

Toplam Sandık: 589
Toplam Seçmen: 205.171
Açılan Sandık: 423
Açılan Sandık Oranı: % 71.82
Kullanılan Oy: 129.710
Geçerli Oy: 124.963
Katılım Oranı: % 88.37

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,4259.2562
AK PARTİ: % 33,5441.9122
MHP: % 11,2514.062-
YENİDEN REFAH: % 2,012.514-
BBP: % 0,61768-
MİLLET İTTİFAKI: % 38,7348.4011
CHP: % 29,2736.5731
İYİ PARTİ: % 9,4711.828-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 6,377.958-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,697.105-
TİP: % 0,68853-
MEMLEKET: % 2,873.587-
ATA İTTİFAKI: % 1,962.444-
ZAFER PARTİSİ: % 1,772.208-
AP: % 0,19236-
GENÇPARTİ: % 0,14173-
ANAP: % 0,13167-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12154-
SOL PARTİ: % 0,0785-
TKP: % 0,0454-
TKH: % 0,0115-
MİLLET: % 0,12147-
VATAN PARTİSİ: % 0,09114-
AB: % 0,0564-
GBP: % 0,0560-
HAK-PAR: % 0,0557-
HKP: % 0,0342-
MİLLİ YOL: % 0,0338-
YP: % 0,0221-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title