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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 301.019Açılan Sandık : 1.218Açılan Sandık Oranı : % 93.76Kullanılan Oy : 240.167Geçerli Oy : 236.602Katılım Oranı : % 85.45Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,99172.6963 AK PARTİ : % 43,77103.5512 MHP : % 23,3255.

Toplam Sandık: 1.299
Toplam Seçmen: 301.019
Açılan Sandık: 1.218
Açılan Sandık Oranı: % 93.76
Kullanılan Oy: 240.167
Geçerli Oy: 236.602
Katılım Oranı: % 85.45

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 72,99172.6963
AK PARTİ: % 43,77103.5512
MHP: % 23,3255.1721
YENİDEN REFAH: % 4,3410.263-
BBP: % 1,573.710-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,3255.1861
İYİ PARTİ: % 23,3255.1861
ATA İTTİFAKI: % 1,132.674-
ZAFER PARTİSİ: % 1,132.674-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,521.221-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,34815-
TİP: % 0,17406-
MEMLEKET: % 0,471.120-
ANAP: % 0,30722-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,15365-
SOL PARTİ: % 0,08181-
TKP: % 0,06140-
TKH: % 0,0244-
VATAN PARTİSİ: % 0,14320-
MİLLET: % 0,10245-
GENÇPARTİ: % 0,09223-
HAK-PAR: % 0,09214-
HKP: % 0,08182-
YP: % 0,0245-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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