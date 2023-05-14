MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.299Toplam Seçmen : 301.019Açılan Sandık : 1.218Açılan Sandık Oranı : % 93.76Kullanılan Oy : 240.167Geçerli Oy : 236.602Katılım Oranı : % 85.45Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 72,99172.6963 AK PARTİ : % 43,77103.5512 MHP : % 23,3255.
|Toplam Sandık
|:
|1.299
|Toplam Seçmen
|:
|301.019
|Açılan Sandık
|:
|1.218
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.76
|Kullanılan Oy
|:
|240.167
|Geçerli Oy
|:
|236.602
|Katılım Oranı
|:
|% 85.45
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 72,99
|172.696
|3
|AK PARTİ
|:
|% 43,77
|103.551
|2
|MHP
|:
|% 23,32
|55.172
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,34
|10.263
|-
|BBP
|:
|% 1,57
|3.710
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,32
|55.186
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 23,32
|55.186
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,13
|2.674
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,13
|2.674
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,52
|1.221
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,34
|815
|-
|TİP
|:
|% 0,17
|406
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,47
|1.120
|-
|ANAP
|:
|% 0,30
|722
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|365
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|181
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|140
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|44
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,14
|320
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|245
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|223
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|214
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|182
|-
|YP
|:
|% 0,02
|45
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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