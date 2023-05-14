MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 458.606Açılan Sandık : 1.263Açılan Sandık Oranı : % 82.12Kullanılan Oy : 318.201Geçerli Oy : 307.996Katılım Oranı : % 87.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,76162.5063 AK PARTİ : % 40,96126.1453 MHP : % 8,6326.
|Toplam Sandık
|:
|1.538
|Toplam Seçmen
|:
|458.606
|Açılan Sandık
|:
|1.263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82.12
|Kullanılan Oy
|:
|318.201
|Geçerli Oy
|:
|307.996
|Katılım Oranı
|:
|% 87.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 52,76
|162.506
|3
|AK PARTİ
|:
|% 40,96
|126.145
|3
|MHP
|:
|% 8,63
|26.571
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,42
|7.449
|-
|BBP
|:
|% 0,76
|2.341
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 41,28
|127.139
|2
|CHP
|:
|% 31,75
|97.790
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,53
|29.349
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,64
|5.044
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,22
|3.752
|-
|AP
|:
|% 0,42
|1.292
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,76
|2.342
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,59
|1.814
|-
|TİP
|:
|% 0,30
|923
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,29
|891
|-
|ANAP
|:
|% 0,25
|778
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|650
|-
|AB
|:
|% 0,16
|504
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|490
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|232
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|160
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|98
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|423
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|407
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|400
|-
|GBP
|:
|% 0,11
|335
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|256
|-
|YP
|:
|% 0,03
|95
|-
|IŞIL AKSU
|:
|% 0,02
|64
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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