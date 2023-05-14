Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.538Toplam Seçmen : 458.606Açılan Sandık : 1.263Açılan Sandık Oranı : % 82.12Kullanılan Oy : 318.201Geçerli Oy : 307.996Katılım Oranı : % 87.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,76162.5063 AK PARTİ : % 40,96126.1453 MHP : % 8,6326.

Toplam Sandık: 1.538
Toplam Seçmen: 458.606
Açılan Sandık: 1.263
Açılan Sandık Oranı: % 82.12
Kullanılan Oy: 318.201
Geçerli Oy: 307.996
Katılım Oranı: % 87.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 52,76162.5063
AK PARTİ: % 40,96126.1453
MHP: % 8,6326.571-
YENİDEN REFAH: % 2,427.449-
BBP: % 0,762.341-
MİLLET İTTİFAKI: % 41,28127.1392
CHP: % 31,7597.7902
İYİ PARTİ: % 9,5329.349-
ATA İTTİFAKI: % 1,645.044-
ZAFER PARTİSİ: % 1,223.752-
AP: % 0,421.292-
MEMLEKET: % 0,762.342-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,591.814-
TİP: % 0,30923-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,29891-
ANAP: % 0,25778-
GENÇPARTİ: % 0,21650-
AB: % 0,16504-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16490-
TKP: % 0,08232-
SOL PARTİ: % 0,05160-
TKH: % 0,0398-
HAK-PAR: % 0,14423-
VATAN PARTİSİ: % 0,13407-
MİLLET: % 0,13400-
GBP: % 0,11335-
HKP: % 0,08256-
YP: % 0,0395-
IŞIL AKSU: % 0,0264-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title