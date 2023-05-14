MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 296.196Açılan Sandık : 1.552Açılan Sandık Oranı : % 93.78Kullanılan Oy : 237.551Geçerli Oy : 230.291Katılım Oranı : % 87.42Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,29150.3662 AK PARTİ : % 45,22104.1452 MHP : % 15,0734.
|Toplam Sandık
|:
|1.655
|Toplam Seçmen
|:
|296.196
|Açılan Sandık
|:
|1.552
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.78
|Kullanılan Oy
|:
|237.551
|Geçerli Oy
|:
|230.291
|Katılım Oranı
|:
|% 87.42
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,29
|150.366
|2
|AK PARTİ
|:
|% 45,22
|104.145
|2
|MHP
|:
|% 15,07
|34.713
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,03
|9.274
|-
|BBP
|:
|% 0,97
|2.234
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,18
|67.189
|1
|CHP
|:
|% 21,54
|49.595
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,64
|17.594
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,84
|4.237
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,43
|3.287
|-
|AP
|:
|% 0,41
|950
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,66
|1.516
|-
|ANAP
|:
|% 0,35
|793
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,22
|514
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,22
|514
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|336
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|190
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|77
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|69
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|312
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|256
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|252
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|234
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|228
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|134
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|95
|-
|HASAN DOĞAN VURDU
|:
|% 0,02
|51
|-
|YP
|:
|% 0,02
|48
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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