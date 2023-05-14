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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.655Toplam Seçmen : 296.196Açılan Sandık : 1.552Açılan Sandık Oranı : % 93.78Kullanılan Oy : 237.551Geçerli Oy : 230.291Katılım Oranı : % 87.42Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,29150.3662 AK PARTİ : % 45,22104.1452 MHP : % 15,0734.

Toplam Sandık: 1.655
Toplam Seçmen: 296.196
Açılan Sandık: 1.552
Açılan Sandık Oranı: % 93.78
Kullanılan Oy: 237.551
Geçerli Oy: 230.291
Katılım Oranı: % 87.42

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,29150.3662
AK PARTİ: % 45,22104.1452
MHP: % 15,0734.713-
YENİDEN REFAH: % 4,039.274-
BBP: % 0,972.234-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,1867.1891
CHP: % 21,5449.5951
İYİ PARTİ: % 7,6417.594-
ATA İTTİFAKI: % 1,844.237-
ZAFER PARTİSİ: % 1,433.287-
AP: % 0,41950-
MEMLEKET: % 0,661.516-
ANAP: % 0,35793-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,22514-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,22514-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,15336-
TKP: % 0,08190-
TKH: % 0,0377-
SOL PARTİ: % 0,0369-
GENÇPARTİ: % 0,14312-
VATAN PARTİSİ: % 0,11256-
HAK-PAR: % 0,11252-
MİLLET: % 0,10234-
HKP: % 0,10228-
GBP: % 0,06134-
MİLLİ YOL: % 0,0495-
HASAN DOĞAN VURDU: % 0,0251-
YP: % 0,0248-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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