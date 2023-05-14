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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.028.917Açılan Sandık : 2.756Açılan Sandık Oranı : % 86.8Kullanılan Oy : 797.306Geçerli Oy : 782.876Katılım Oranı : % 90.52Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,55513.1767 AK PARTİ : % 40,74318.9825 MHP : % 19,41151.

Toplam Sandık: 3.175
Toplam Seçmen: 1.028.917
Açılan Sandık: 2.756
Açılan Sandık Oranı: % 86.8
Kullanılan Oy: 797.306
Geçerli Oy: 782.876
Katılım Oranı: % 90.52

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,55513.1767
AK PARTİ: % 40,74318.9825
MHP: % 19,41151.9692
YENİDEN REFAH: % 3,5027.364-
BBP: % 1,9014.861-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,74209.3433
CHP: % 16,75131.1082
İYİ PARTİ: % 9,9978.2351
ATA İTTİFAKI: % 2,8222.089-
ZAFER PARTİSİ: % 2,8222.089-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,118.672-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,796.222-
TİP: % 0,312.450-
MEMLEKET: % 0,816.353-
MUTLU AKKAYA: % 0,715.575-
VEDAT ALİ ÖZIŞIK: % 0,201.563-
VATAN PARTİSİ: % 0,13982-
GENÇPARTİ: % 0,11868-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09697-
TKP: % 0,05367-
SOL PARTİ: % 0,03238-
TKH: % 0,0192-
MİLLET: % 0,08600-
MİLLİ YOL: % 0,06438-
HAK-PAR: % 0,04315-
YP: % 0,04313-
EMRE ÇAKMAKÇİ: % 0,04305-
HKP: % 0,03262-
AHMET ÜLGEN: % 0,0177-
BİLAL BULUT: % 0,0176-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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