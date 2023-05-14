MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.175Toplam Seçmen : 1.028.917Açılan Sandık : 2.756Açılan Sandık Oranı : % 86.8Kullanılan Oy : 797.306Geçerli Oy : 782.876Katılım Oranı : % 90.52Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,55513.1767 AK PARTİ : % 40,74318.9825 MHP : % 19,41151.
|Toplam Sandık
|:
|3.175
|Toplam Seçmen
|:
|1.028.917
|Açılan Sandık
|:
|2.756
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.8
|Kullanılan Oy
|:
|797.306
|Geçerli Oy
|:
|782.876
|Katılım Oranı
|:
|% 90.52
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,55
|513.176
|7
|AK PARTİ
|:
|% 40,74
|318.982
|5
|MHP
|:
|% 19,41
|151.969
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,50
|27.364
|-
|BBP
|:
|% 1,90
|14.861
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,74
|209.343
|3
|CHP
|:
|% 16,75
|131.108
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,99
|78.235
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,82
|22.089
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,82
|22.089
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,11
|8.672
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,79
|6.222
|-
|TİP
|:
|% 0,31
|2.450
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,81
|6.353
|-
|MUTLU AKKAYA
|:
|% 0,71
|5.575
|-
|VEDAT ALİ ÖZIŞIK
|:
|% 0,20
|1.563
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|982
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|868
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|697
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|367
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|238
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|92
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|600
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|438
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|315
|-
|YP
|:
|% 0,04
|313
|-
|EMRE ÇAKMAKÇİ
|:
|% 0,04
|305
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|262
|-
|AHMET ÜLGEN
|:
|% 0,01
|77
|-
|BİLAL BULUT
|:
|% 0,01
|76
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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