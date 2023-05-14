MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 292.289Açılan Sandık : 747Açılan Sandık Oranı : % 81.28Kullanılan Oy : 209.903Geçerli Oy : 206.165Katılım Oranı : % 89.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 61,93127.6692 CHP : % 46,2595.3492 İYİ PARTİ : % 15,6832.
|Toplam Sandık
|:
|919
|Toplam Seçmen
|:
|292.289
|Açılan Sandık
|:
|747
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81.28
|Kullanılan Oy
|:
|209.903
|Geçerli Oy
|:
|206.165
|Katılım Oranı
|:
|% 89.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 61,93
|127.669
|2
|CHP
|:
|% 46,25
|95.349
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 15,68
|32.320
|-
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 30,57
|63.027
|1
|AK PARTİ
|:
|% 24,58
|50.674
|1
|MHP
|:
|% 4,85
|10.001
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,61
|1.266
|-
|BBP
|:
|% 0,53
|1.086
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,94
|6.064
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,60
|3.296
|-
|TİP
|:
|% 1,34
|2.768
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,44
|2.977
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,22
|2.517
|-
|AP
|:
|% 0,22
|460
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,85
|1.751
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,31
|638
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|408
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|210
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|157
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|41
|-
|GBP
|:
|% 0,18
|362
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|286
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|196
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|182
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|176
|-
|AB
|:
|% 0,08
|172
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|131
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|63
|-
|YP
|:
|% 0,03
|53
|-
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|:
|% 0,02
|46
|-
|SEZER DÜNDARLI
|:
|% 0,01
|14
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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