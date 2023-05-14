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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 919Toplam Seçmen : 292.289Açılan Sandık : 747Açılan Sandık Oranı : % 81.28Kullanılan Oy : 209.903Geçerli Oy : 206.165Katılım Oranı : % 89.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 61,93127.6692 CHP : % 46,2595.3492 İYİ PARTİ : % 15,6832.

Toplam Sandık: 919
Toplam Seçmen: 292.289
Açılan Sandık: 747
Açılan Sandık Oranı: % 81.28
Kullanılan Oy: 209.903
Geçerli Oy: 206.165
Katılım Oranı: % 89.65

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 61,93127.6692
CHP: % 46,2595.3492
İYİ PARTİ: % 15,6832.320-
CUMHUR İTTİFAKI: % 30,5763.0271
AK PARTİ: % 24,5850.6741
MHP: % 4,8510.001-
YENİDEN REFAH: % 0,611.266-
BBP: % 0,531.086-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,946.064-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,603.296-
TİP: % 1,342.768-
ATA İTTİFAKI: % 1,442.977-
ZAFER PARTİSİ: % 1,222.517-
AP: % 0,22460-
MEMLEKET: % 0,851.751-
GENÇPARTİ: % 0,31638-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,20408-
SOL PARTİ: % 0,10210-
TKP: % 0,08157-
TKH: % 0,0241-
GBP: % 0,18362-
ANAP: % 0,14286-
MİLLET: % 0,09196-
VATAN PARTİSİ: % 0,09182-
HAK-PAR: % 0,08176-
AB: % 0,08172-
HKP: % 0,06131-
MİLLİ YOL: % 0,0363-
YP: % 0,0353-
AHMET MÜNÜR BEDERLİ: % 0,0246-
SEZER DÜNDARLI: % 0,0114-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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