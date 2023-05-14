MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.538Açılan Sandık : 624Açılan Sandık Oranı : % 90.96Kullanılan Oy : 135.994Geçerli Oy : 131.023Katılım Oranı : % 88.99Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,1173.5171 AK PARTİ : % 38,3950.2951 MHP : % 15,0319.688- YENİDEN REFAH : % 1,722.
|Toplam Sandık
|:
|686
|Toplam Seçmen
|:
|174.538
|Açılan Sandık
|:
|624
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.96
|Kullanılan Oy
|:
|135.994
|Geçerli Oy
|:
|131.023
|Katılım Oranı
|:
|% 88.99
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 56,11
|73.517
|1
|AK PARTİ
|:
|% 38,39
|50.295
|1
|MHP
|:
|% 15,03
|19.688
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,72
|2.248
|-
|BBP
|:
|% 0,98
|1.286
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 35,87
|47.001
|1
|CHP
|:
|% 28,64
|37.528
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,23
|9.473
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,85
|3.729
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,46
|3.229
|-
|TİP
|:
|% 0,38
|500
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,20
|2.890
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,88
|2.466
|-
|AP
|:
|% 0,32
|424
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,73
|956
|-
|ANAP
|:
|% 0,26
|334
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|245
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|110
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|104
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|31
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,14
|182
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|134
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|111
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|104
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|96
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|78
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|64
|-
|YP
|:
|% 0,02
|22
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500