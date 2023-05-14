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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 686Toplam Seçmen : 174.538Açılan Sandık : 624Açılan Sandık Oranı : % 90.96Kullanılan Oy : 135.994Geçerli Oy : 131.023Katılım Oranı : % 88.99Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,1173.5171 AK PARTİ : % 38,3950.2951 MHP : % 15,0319.688- YENİDEN REFAH : % 1,722.

Toplam Sandık: 686
Toplam Seçmen: 174.538
Açılan Sandık: 624
Açılan Sandık Oranı: % 90.96
Kullanılan Oy: 135.994
Geçerli Oy: 131.023
Katılım Oranı: % 88.99

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 56,1173.5171
AK PARTİ: % 38,3950.2951
MHP: % 15,0319.688-
YENİDEN REFAH: % 1,722.248-
BBP: % 0,981.286-
MİLLET İTTİFAKI: % 35,8747.0011
CHP: % 28,6437.5281
İYİ PARTİ: % 7,239.473-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,853.729-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,463.229-
TİP: % 0,38500-
ATA İTTİFAKI: % 2,202.890-
ZAFER PARTİSİ: % 1,882.466-
AP: % 0,32424-
MEMLEKET: % 0,73956-
ANAP: % 0,26334-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,19245-
TKP: % 0,08110-
SOL PARTİ: % 0,08104-
TKH: % 0,0231-
MİLLİ YOL: % 0,14182-
GBP: % 0,10134-
GENÇPARTİ: % 0,09111-
MİLLET: % 0,08104-
HAK-PAR: % 0,0796-
VATAN PARTİSİ: % 0,0678-
HKP: % 0,0564-
YP: % 0,0222-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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