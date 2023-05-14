MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.392Açılan Sandık : 368Açılan Sandık Oranı : % 93.4Kullanılan Oy : 78.783Geçerli Oy : 77.233Katılım Oranı : % 87.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,7553.8682 AK PARTİ : % 39,8730.7941 MHP : % 27,2221.0211 YENİDEN REFAH : % 2,271.
|Toplam Sandık
|:
|394
|Toplam Seçmen
|:
|97.392
|Açılan Sandık
|:
|368
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.4
|Kullanılan Oy
|:
|78.783
|Geçerli Oy
|:
|77.233
|Katılım Oranı
|:
|% 87.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,75
|53.868
|2
|AK PARTİ
|:
|% 39,87
|30.794
|1
|MHP
|:
|% 27,22
|21.021
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,27
|1.750
|-
|BBP
|:
|% 0,39
|303
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,07
|20.138
|-
|CHP
|:
|% 20,42
|15.771
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,65
|4.367
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,81
|1.395
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,69
|1.302
|-
|AP
|:
|% 0,12
|93
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,77
|595
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,77
|595
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,66
|507
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|96
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|92
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|81
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|51
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,02
|18
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|12
|-
|AB
|:
|% 0,10
|80
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|56
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|48
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|37
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|35
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|29
|-
|YP
|:
|% 0,03
|24
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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