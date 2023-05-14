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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 394Toplam Seçmen : 97.392Açılan Sandık : 368Açılan Sandık Oranı : % 93.4Kullanılan Oy : 78.783Geçerli Oy : 77.233Katılım Oranı : % 87.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,7553.8682 AK PARTİ : % 39,8730.7941 MHP : % 27,2221.0211 YENİDEN REFAH : % 2,271.

Toplam Sandık: 394
Toplam Seçmen: 97.392
Açılan Sandık: 368
Açılan Sandık Oranı: % 93.4
Kullanılan Oy: 78.783
Geçerli Oy: 77.233
Katılım Oranı: % 87.15

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,7553.8682
AK PARTİ: % 39,8730.7941
MHP: % 27,2221.0211
YENİDEN REFAH: % 2,271.750-
BBP: % 0,39303-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,0720.138-
CHP: % 20,4215.771-
İYİ PARTİ: % 5,654.367-
ATA İTTİFAKI: % 1,811.395-
ZAFER PARTİSİ: % 1,691.302-
AP: % 0,1293-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,77595-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,77595-
MEMLEKET: % 0,66507-
GENÇPARTİ: % 0,1296-
ANAP: % 0,1292-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,1081-
TKP: % 0,0751-
SOL PARTİ: % 0,0218-
TKH: % 0,0212-
AB: % 0,1080-
MİLLET: % 0,0756-
VATAN PARTİSİ: % 0,0648-
GBP: % 0,0537-
HAK-PAR: % 0,0435-
HKP: % 0,0429-
YP: % 0,0324-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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