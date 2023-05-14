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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.518.355Açılan Sandık : 2.763Açılan Sandık Oranı : % 63.85Kullanılan Oy : 867.240Geçerli Oy : 852.877Katılım Oranı : % 91.19Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,30471.6609 AK PARTİ : % 40,18342.6437 MHP : % 8,2170.

Toplam Sandık: 4.327
Toplam Seçmen: 1.518.355
Açılan Sandık: 2.763
Açılan Sandık Oranı: % 63.85
Kullanılan Oy: 867.240
Geçerli Oy: 852.877
Katılım Oranı: % 91.19

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,30471.6609
AK PARTİ: % 40,18342.6437
MHP: % 8,2170.0061
YENİDEN REFAH: % 5,7549.0611
BBP: % 1,179.950-
MİLLET İTTİFAKI: % 32,50277.1675
CHP: % 23,00196.1284
İYİ PARTİ: % 9,5081.0391
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 5,5647.392-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,5647.392-
ATA İTTİFAKI: % 2,0417.456-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8515.767-
AP: % 0,201.689-
MEMLEKET: % 1,1810.059-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,171.437-
TKP: % 0,08712-
SOL PARTİ: % 0,06552-
TKH: % 0,02173-
GENÇPARTİ: % 0,161.395-
VATAN PARTİSİ: % 0,131.086-
AB: % 0,08663-
MİLLET: % 0,07587-
MİLLİ YOL: % 0,04363-
HAK-PAR: % 0,04352-
YP: % 0,03285-
HKP: % 0,03256-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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