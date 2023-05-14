MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.327Toplam Seçmen : 1.518.355Açılan Sandık : 2.763Açılan Sandık Oranı : % 63.85Kullanılan Oy : 867.240Geçerli Oy : 852.877Katılım Oranı : % 91.19Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,30471.6609 AK PARTİ : % 40,18342.6437 MHP : % 8,2170.
|Toplam Sandık
|:
|4.327
|Toplam Seçmen
|:
|1.518.355
|Açılan Sandık
|:
|2.763
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63.85
|Kullanılan Oy
|:
|867.240
|Geçerli Oy
|:
|852.877
|Katılım Oranı
|:
|% 91.19
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,30
|471.660
|9
|AK PARTİ
|:
|% 40,18
|342.643
|7
|MHP
|:
|% 8,21
|70.006
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,75
|49.061
|1
|BBP
|:
|% 1,17
|9.950
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 32,50
|277.167
|5
|CHP
|:
|% 23,00
|196.128
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,50
|81.039
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 5,56
|47.392
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,56
|47.392
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,04
|17.456
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,85
|15.767
|-
|AP
|:
|% 0,20
|1.689
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,18
|10.059
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|1.437
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|712
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|552
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|173
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,16
|1.395
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|1.086
|-
|AB
|:
|% 0,08
|663
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|587
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|363
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|352
|-
|YP
|:
|% 0,03
|285
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|256
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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