MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.633.547Açılan Sandık : 4.461Açılan Sandık Oranı : % 89.26Kullanılan Oy : 1.284.886Geçerli Oy : 1.253.768Katılım Oranı : % 88.91Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,33869.18712 AK PARTİ : % 47,84599.8229 MHP : % 14,34179.
|Toplam Sandık
|:
|4.998
|Toplam Seçmen
|:
|1.633.547
|Açılan Sandık
|:
|4.461
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.26
|Kullanılan Oy
|:
|1.284.886
|Geçerli Oy
|:
|1.253.768
|Katılım Oranı
|:
|% 88.91
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,33
|869.187
|12
|AK PARTİ
|:
|% 47,84
|599.822
|9
|MHP
|:
|% 14,34
|179.787
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,10
|63.924
|1
|BBP
|:
|% 2,05
|25.654
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 22,37
|280.486
|3
|CHP
|:
|% 13,40
|167.976
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,97
|112.510
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,23
|40.511
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,89
|36.202
|-
|AP
|:
|% 0,34
|4.309
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,90
|36.312
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,58
|32.370
|-
|TİP
|:
|% 0,31
|3.942
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,86
|10.815
|-
|ANAP
|:
|% 0,18
|2.210
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|1.809
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|876
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|728
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|205
|-
|HASAN FEHMİ BIYIK
|:
|% 0,13
|1.647
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|1.425
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|900
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|740
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|712
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|697
|-
|YÜKSEL KIZILKAN
|:
|% 0,04
|531
|-
|HASAN ŞABAN SERT
|:
|% 0,02
|193
|-
|MEVLADEN GÖNÜLLÜ
|:
|% 0,01
|173
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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