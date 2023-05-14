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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.998Toplam Seçmen : 1.633.547Açılan Sandık : 4.461Açılan Sandık Oranı : % 89.26Kullanılan Oy : 1.284.886Geçerli Oy : 1.253.768Katılım Oranı : % 88.91Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,33869.18712 AK PARTİ : % 47,84599.8229 MHP : % 14,34179.

Toplam Sandık: 4.998
Toplam Seçmen: 1.633.547
Açılan Sandık: 4.461
Açılan Sandık Oranı: % 89.26
Kullanılan Oy: 1.284.886
Geçerli Oy: 1.253.768
Katılım Oranı: % 88.91

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,33869.18712
AK PARTİ: % 47,84599.8229
MHP: % 14,34179.7872
YENİDEN REFAH: % 5,1063.9241
BBP: % 2,0525.654-
MİLLET İTTİFAKI: % 22,37280.4863
CHP: % 13,40167.9762
İYİ PARTİ: % 8,97112.5101
ATA İTTİFAKI: % 3,2340.511-
ZAFER PARTİSİ: % 2,8936.202-
AP: % 0,344.309-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,9036.312-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,5832.370-
TİP: % 0,313.942-
MEMLEKET: % 0,8610.815-
ANAP: % 0,182.210-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,141.809-
SOL PARTİ: % 0,07876-
TKP: % 0,06728-
TKH: % 0,02205-
HASAN FEHMİ BIYIK: % 0,131.647-
MİLLET: % 0,111.425-
HAK-PAR: % 0,07900-
GBP: % 0,06740-
VATAN PARTİSİ: % 0,06712-
HKP: % 0,06697-
YÜKSEL KIZILKAN: % 0,04531-
HASAN ŞABAN SERT: % 0,02193-
MEVLADEN GÖNÜLLÜ: % 0,01173-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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