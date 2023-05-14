Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 431.285Açılan Sandık : 1.300Açılan Sandık Oranı : % 80.9Kullanılan Oy : 301.106Geçerli Oy : 293.956Katılım Oranı : % 91.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,89202.5074 AK PARTİ : % 47,46139.5173 MHP : % 13,3439.

Toplam Sandık: 1.607
Toplam Seçmen: 431.285
Açılan Sandık: 1.300
Açılan Sandık Oranı: % 80.9
Kullanılan Oy: 301.106
Geçerli Oy: 293.956
Katılım Oranı: % 91.15

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 68,89202.5074
AK PARTİ: % 47,46139.5173
MHP: % 13,3439.2021
YENİDEN REFAH: % 6,9720.484-
BBP: % 1,123.304-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,4477.7151
CHP: % 15,8946.7091
İYİ PARTİ: % 10,5531.006-
ATA İTTİFAKI: % 1,875.495-
ZAFER PARTİSİ: % 1,504.416-
AP: % 0,371.079-
MEMLEKET: % 0,712.099-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,531.543-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,28833-
TİP: % 0,24710-
ANAP: % 0,24708-
MİLLET: % 0,21610-
GENÇPARTİ: % 0,16473-
VATAN PARTİSİ: % 0,14409-
HAK-PAR: % 0,13369-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12362-
TKP: % 0,06183-
TKH: % 0,0399-
SOL PARTİ: % 0,0380-
HKP: % 0,10299-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title