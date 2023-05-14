MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.607Toplam Seçmen : 431.285Açılan Sandık : 1.300Açılan Sandık Oranı : % 80.9Kullanılan Oy : 301.106Geçerli Oy : 293.956Katılım Oranı : % 91.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,89202.5074 AK PARTİ : % 47,46139.5173 MHP : % 13,3439.
|Toplam Sandık
|:
|1.607
|Toplam Seçmen
|:
|431.285
|Açılan Sandık
|:
|1.300
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80.9
|Kullanılan Oy
|:
|301.106
|Geçerli Oy
|:
|293.956
|Katılım Oranı
|:
|% 91.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 68,89
|202.507
|4
|AK PARTİ
|:
|% 47,46
|139.517
|3
|MHP
|:
|% 13,34
|39.202
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 6,97
|20.484
|-
|BBP
|:
|% 1,12
|3.304
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,44
|77.715
|1
|CHP
|:
|% 15,89
|46.709
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,55
|31.006
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,87
|5.495
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,50
|4.416
|-
|AP
|:
|% 0,37
|1.079
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|2.099
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,53
|1.543
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,28
|833
|-
|TİP
|:
|% 0,24
|710
|-
|ANAP
|:
|% 0,24
|708
|-
|MİLLET
|:
|% 0,21
|610
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,16
|473
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,14
|409
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,13
|369
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|362
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|183
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|99
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|80
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|299
|-
Kaynak: AA / Güncel
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