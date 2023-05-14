MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 532.363Açılan Sandık : 1.720Açılan Sandık Oranı : % 90.48Kullanılan Oy : 383.342Geçerli Oy : 376.688Katılım Oranı : % 81.23Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,88259.4545 AK PARTİ : % 45,10169.8704 MHP : % 12,9348.
|Toplam Sandık
|:
|1.901
|Toplam Seçmen
|:
|532.363
|Açılan Sandık
|:
|1.720
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.48
|Kullanılan Oy
|:
|383.342
|Geçerli Oy
|:
|376.688
|Katılım Oranı
|:
|% 81.23
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 68,88
|259.454
|5
|AK PARTİ
|:
|% 45,10
|169.870
|4
|MHP
|:
|% 12,93
|48.701
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 9,46
|35.653
|-
|BBP
|:
|% 1,39
|5.230
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 24,91
|93.832
|1
|CHP
|:
|% 21,12
|79.556
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 3,79
|14.276
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,96
|11.141
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,96
|11.141
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,02
|3.859
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,02
|3.859
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,44
|1.669
|-
|ANAP
|:
|% 0,24
|887
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|862
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,12
|450
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|322
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|90
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|365
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|304
|-
|YUSUF KARAKUŞ
|:
|% 0,07
|272
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|208
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|183
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|160
|-
|MEHMET ÖZBEY
|:
|% 0,03
|121
|-
|TAHSİN YAŞAR
|:
|% 0,03
|109
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|104
|-
|AHMET MURAT SARICI
|:
|% 0,01
|27
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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