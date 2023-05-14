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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.901Toplam Seçmen : 532.363Açılan Sandık : 1.720Açılan Sandık Oranı : % 90.48Kullanılan Oy : 383.342Geçerli Oy : 376.688Katılım Oranı : % 81.23Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 68,88259.4545 AK PARTİ : % 45,10169.8704 MHP : % 12,9348.

Toplam Sandık: 1.901
Toplam Seçmen: 532.363
Açılan Sandık: 1.720
Açılan Sandık Oranı: % 90.48
Kullanılan Oy: 383.342
Geçerli Oy: 376.688
Katılım Oranı: % 81.23

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 68,88259.4545
AK PARTİ: % 45,10169.8704
MHP: % 12,9348.7011
YENİDEN REFAH: % 9,4635.653-
BBP: % 1,395.230-
MİLLET İTTİFAKI: % 24,9193.8321
CHP: % 21,1279.5561
İYİ PARTİ: % 3,7914.276-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,9611.141-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,9611.141-
ATA İTTİFAKI: % 1,023.859-
ZAFER PARTİSİ: % 1,023.859-
MEMLEKET: % 0,441.669-
ANAP: % 0,24887-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,23862-
SOL PARTİ: % 0,12450-
TKP: % 0,09322-
TKH: % 0,0290-
GBP: % 0,10365-
VATAN PARTİSİ: % 0,08304-
YUSUF KARAKUŞ: % 0,07272-
HAK-PAR: % 0,05208-
MİLLET: % 0,05183-
HKP: % 0,04160-
MEHMET ÖZBEY: % 0,03121-
TAHSİN YAŞAR: % 0,03109-
MİLLİ YOL: % 0,03104-
AHMET MURAT SARICI: % 0,0127-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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