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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.109.125Açılan Sandık : 2.900Açılan Sandık Oranı : % 81.05Kullanılan Oy : 799.370Geçerli Oy : 777.395Katılım Oranı : % 91.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,79379.3055 AK PARTİ : % 31,24242.8374 MHP : % 14,55113.

Toplam Sandık: 3.578
Toplam Seçmen: 1.109.125
Açılan Sandık: 2.900
Açılan Sandık Oranı: % 81.05
Kullanılan Oy: 799.370
Geçerli Oy: 777.395
Katılım Oranı: % 91.56

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 48,79379.3055
AK PARTİ: % 31,24242.8374
MHP: % 14,55113.1171
YENİDEN REFAH: % 1,5411.963-
BBP: % 1,4611.388-
MİLLET İTTİFAKI: % 40,51314.9215
CHP: % 29,33228.0524
İYİ PARTİ: % 11,1786.8691
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 5,4842.584-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,4842.584-
ATA İTTİFAKI: % 2,3718.446-
ZAFER PARTİSİ: % 2,0215.725-
AP: % 0,352.721-
MEMLEKET: % 0,947.287-
GENÇPARTİ: % 0,282.187-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,282.172-
TKP: % 0,151.145-
SOL PARTİ: % 0,10744-
TKH: % 0,04283-
VATAN PARTİSİ: % 0,171.313-
MİLLET: % 0,12932-
HAK-PAR: % 0,11844-
HKP: % 0,08605-
MİLLİ YOL: % 0,06492-
NİHAT DURAK: % 0,04322-
YP: % 0,03270-
MEHMET EMİN ÖNAL: % 0,03213-
HAKAN KIRKULAK: % 0,0161-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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