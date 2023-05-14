MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.578Toplam Seçmen : 1.109.125Açılan Sandık : 2.900Açılan Sandık Oranı : % 81.05Kullanılan Oy : 799.370Geçerli Oy : 777.395Katılım Oranı : % 91.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,79379.3055 AK PARTİ : % 31,24242.8374 MHP : % 14,55113.
|Toplam Sandık
|:
|3.578
|Toplam Seçmen
|:
|1.109.125
|Açılan Sandık
|:
|2.900
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81.05
|Kullanılan Oy
|:
|799.370
|Geçerli Oy
|:
|777.395
|Katılım Oranı
|:
|% 91.56
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 48,79
|379.305
|5
|AK PARTİ
|:
|% 31,24
|242.837
|4
|MHP
|:
|% 14,55
|113.117
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,54
|11.963
|-
|BBP
|:
|% 1,46
|11.388
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 40,51
|314.921
|5
|CHP
|:
|% 29,33
|228.052
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,17
|86.869
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 5,48
|42.584
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,48
|42.584
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,37
|18.446
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,02
|15.725
|-
|AP
|:
|% 0,35
|2.721
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,94
|7.287
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,28
|2.187
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,28
|2.172
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|1.145
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|744
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|283
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,17
|1.313
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|932
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|844
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|605
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|492
|-
|NİHAT DURAK
|:
|% 0,04
|322
|-
|YP
|:
|% 0,03
|270
|-
|MEHMET EMİN ÖNAL
|:
|% 0,03
|213
|-
|HAKAN KIRKULAK
|:
|% 0,01
|61
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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