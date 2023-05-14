MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.884Açılan Sandık : 1.501Açılan Sandık Oranı : % 81.31Kullanılan Oy : 352.743Geçerli Oy : 344.458Katılım Oranı : % 81.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 55,97192.7874 YEŞİL SOL PARTİ : % 55,97192.
|Toplam Sandık
|:
|1.846
|Toplam Seçmen
|:
|542.884
|Açılan Sandık
|:
|1.501
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81.31
|Kullanılan Oy
|:
|352.743
|Geçerli Oy
|:
|344.458
|Katılım Oranı
|:
|% 81.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 55,97
|192.787
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 55,97
|192.787
|4
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 28,76
|99.077
|2
|AK PARTİ
|:
|% 24,35
|83.869
|2
|MHP
|:
|% 3,07
|10.569
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,20
|4.135
|-
|BBP
|:
|% 0,15
|504
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,76
|26.743
|-
|CHP
|:
|% 6,68
|23.022
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,08
|3.721
|-
|MEHMET VEJDİ KAHRAMAN
|:
|% 4,85
|16.703
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,55
|1.880
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,48
|1.640
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|189
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|51
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,41
|1.399
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,41
|1.399
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,25
|845
|-
|AB
|:
|% 0,13
|452
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|407
|-
|ABDULLAH KURTAY
|:
|% 0,10
|346
|-
|ANAP
|:
|% 0,08
|286
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|282
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|190
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|184
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|129
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|120
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|57
|-
|YP
|:
|% 0,01
|51
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500