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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.846Toplam Seçmen : 542.884Açılan Sandık : 1.501Açılan Sandık Oranı : % 81.31Kullanılan Oy : 352.743Geçerli Oy : 344.458Katılım Oranı : % 81.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 55,97192.7874 YEŞİL SOL PARTİ : % 55,97192.

Toplam Sandık: 1.846
Toplam Seçmen: 542.884
Açılan Sandık: 1.501
Açılan Sandık Oranı: % 81.31
Kullanılan Oy: 352.743
Geçerli Oy: 344.458
Katılım Oranı: % 81.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 55,97192.7874
YEŞİL SOL PARTİ: % 55,97192.7874
CUMHUR İTTİFAKI: % 28,7699.0772
AK PARTİ: % 24,3583.8692
MHP: % 3,0710.569-
YENİDEN REFAH: % 1,204.135-
BBP: % 0,15504-
MİLLET İTTİFAKI: % 7,7626.743-
CHP: % 6,6823.022-
İYİ PARTİ: % 1,083.721-
MEHMET VEJDİ KAHRAMAN: % 4,8516.703-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,551.880-
SOL PARTİ: % 0,481.640-
TKP: % 0,05189-
TKH: % 0,0151-
ATA İTTİFAKI: % 0,411.399-
ZAFER PARTİSİ: % 0,411.399-
MEMLEKET: % 0,25845-
AB: % 0,13452-
HAK-PAR: % 0,12407-
ABDULLAH KURTAY: % 0,10346-
ANAP: % 0,08286-
GBP: % 0,08282-
VATAN PARTİSİ: % 0,06190-
GENÇPARTİ: % 0,05184-
MİLLET: % 0,04129-
HKP: % 0,03120-
MİLLİ YOL: % 0,0257-
YP: % 0,0151-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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