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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.382.358Açılan Sandık : 2.596Açılan Sandık Oranı : % 62.8Kullanılan Oy : 747.784Geçerli Oy : 732.567Katılım Oranı : % 89.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 43,93321.8386 CHP : % 31,02227.2144 İYİ PARTİ : % 12,9294.

Toplam Sandık: 4.134
Toplam Seçmen: 1.382.358
Açılan Sandık: 2.596
Açılan Sandık Oranı: % 62.8
Kullanılan Oy: 747.784
Geçerli Oy: 732.567
Katılım Oranı: % 89.4

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 43,93321.8386
CHP: % 31,02227.2144
İYİ PARTİ: % 12,9294.6242
CUMHUR İTTİFAKI: % 39,08286.2716
AK PARTİ: % 24,86182.1134
MHP: % 12,8594.1212
YENİDEN REFAH: % 0,886.447-
BBP: % 0,493.590-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 12,7793.5611
YEŞİL SOL PARTİ: % 11,0380.8121
TİP: % 1,7412.749-
ATA İTTİFAKI: % 1,9614.324-
ZAFER PARTİSİ: % 1,7312.712-
AP: % 0,221.612-
MEMLEKET: % 0,715.233-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,241.790-
SOL PARTİ: % 0,13955-
TKP: % 0,09685-
TKH: % 0,02150-
GENÇPARTİ: % 0,211.514-
GBP: % 0,12869-
MİLLET: % 0,11784-
AB: % 0,10765-
VATAN PARTİSİ: % 0,07539-
HAK-PAR: % 0,07485-
HKP: % 0,04281-
YP: % 0,02122-
SEVDA BUZCU: % 0,0037-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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