MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.134Toplam Seçmen : 1.382.358Açılan Sandık : 2.596Açılan Sandık Oranı : % 62.8Kullanılan Oy : 747.784Geçerli Oy : 732.567Katılım Oranı : % 89.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 43,93321.8386 CHP : % 31,02227.2144 İYİ PARTİ : % 12,9294.
|Toplam Sandık
|:
|4.134
|Toplam Seçmen
|:
|1.382.358
|Açılan Sandık
|:
|2.596
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62.8
|Kullanılan Oy
|:
|747.784
|Geçerli Oy
|:
|732.567
|Katılım Oranı
|:
|% 89.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 43,93
|321.838
|6
|CHP
|:
|% 31,02
|227.214
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,92
|94.624
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 39,08
|286.271
|6
|AK PARTİ
|:
|% 24,86
|182.113
|4
|MHP
|:
|% 12,85
|94.121
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,88
|6.447
|-
|BBP
|:
|% 0,49
|3.590
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 12,77
|93.561
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 11,03
|80.812
|1
|TİP
|:
|% 1,74
|12.749
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,96
|14.324
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,73
|12.712
|-
|AP
|:
|% 0,22
|1.612
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|5.233
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,24
|1.790
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,13
|955
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|685
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|150
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|1.514
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|869
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|784
|-
|AB
|:
|% 0,10
|765
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|539
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|485
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|281
|-
|YP
|:
|% 0,02
|122
|-
|SEVDA BUZCU
|:
|% 0,00
|37
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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