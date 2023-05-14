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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 807.661Açılan Sandık : 1.707Açılan Sandık Oranı : % 69.99Kullanılan Oy : 499.599Geçerli Oy : 487.500Katılım Oranı : % 90.28Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,19264.1925 CHP : % 36,93180.0274 İYİ PARTİ : % 17,2684.

Toplam Sandık: 2.439
Toplam Seçmen: 807.661
Açılan Sandık: 1.707
Açılan Sandık Oranı: % 69.99
Kullanılan Oy: 499.599
Geçerli Oy: 487.500
Katılım Oranı: % 90.28

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 54,19264.1925
CHP: % 36,93180.0274
İYİ PARTİ: % 17,2684.1651
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,93155.6752
AK PARTİ: % 24,78120.7942
MHP: % 6,2730.554-
YENİDEN REFAH: % 0,612.965-
BBP: % 0,281.362-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,3135.650-
TİP: % 4,6322.594-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,6813.056-
ATA İTTİFAKI: % 1,738.409-
ZAFER PARTİSİ: % 1,416.902-
AP: % 0,311.507-
MEMLEKET: % 1,095.295-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,271.292-
TKP: % 0,15718-
SOL PARTİ: % 0,09434-
TKH: % 0,03140-
GENÇPARTİ: % 0,251.225-
VATAN PARTİSİ: % 0,19930-
ANAP: % 0,14666-
MİLLET: % 0,09444-
HAK-PAR: % 0,07367-
HKP: % 0,05236-
MİLLİ YOL: % 0,03156-
YP: % 0,02108-
İSMAİL USLU: % 0,0281-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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