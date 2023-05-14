MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 807.661Açılan Sandık : 1.707Açılan Sandık Oranı : % 69.99Kullanılan Oy : 499.599Geçerli Oy : 487.500Katılım Oranı : % 90.28Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,19264.1925 CHP : % 36,93180.0274 İYİ PARTİ : % 17,2684.
|Toplam Sandık
|:
|2.439
|Toplam Seçmen
|:
|807.661
|Açılan Sandık
|:
|1.707
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69.99
|Kullanılan Oy
|:
|499.599
|Geçerli Oy
|:
|487.500
|Katılım Oranı
|:
|% 90.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 54,19
|264.192
|5
|CHP
|:
|% 36,93
|180.027
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 17,26
|84.165
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,93
|155.675
|2
|AK PARTİ
|:
|% 24,78
|120.794
|2
|MHP
|:
|% 6,27
|30.554
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,61
|2.965
|-
|BBP
|:
|% 0,28
|1.362
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,31
|35.650
|-
|TİP
|:
|% 4,63
|22.594
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,68
|13.056
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,73
|8.409
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,41
|6.902
|-
|AP
|:
|% 0,31
|1.507
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,09
|5.295
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,27
|1.292
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|718
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|434
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|140
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,25
|1.225
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|930
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|666
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|444
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|367
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|236
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|156
|-
|YP
|:
|% 0,02
|108
|-
|İSMAİL USLU
|:
|% 0,02
|81
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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