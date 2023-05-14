MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.884Açılan Sandık : 604Açılan Sandık Oranı : % 70.15Kullanılan Oy : 132.849Geçerli Oy : 128.766Katılım Oranı : % 77.97Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 46,9560.4522 YEŞİL SOL PARTİ : % 46,9560.4522CUMHUR İTTİFAKI : % 45,0357.
|Toplam Sandık
|:
|861
|Toplam Seçmen
|:
|242.884
|Açılan Sandık
|:
|604
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70.15
|Kullanılan Oy
|:
|132.849
|Geçerli Oy
|:
|128.766
|Katılım Oranı
|:
|% 77.97
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 46,95
|60.452
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 46,95
|60.452
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 45,03
|57.988
|1
|AK PARTİ
|:
|% 23,06
|29.698
|1
|MHP
|:
|% 18,29
|23.557
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,25
|4.190
|-
|BBP
|:
|% 0,42
|543
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 5,75
|7.406
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,75
|7.406
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,52
|670
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,44
|564
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|84
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|22
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,33
|423
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|207
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|186
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|168
|-
|AP
|:
|% 0,13
|168
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|139
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|99
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|95
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|82
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|78
|-
|YP
|:
|% 0,05
|59
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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