Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.884Açılan Sandık : 604Açılan Sandık Oranı : % 70.15Kullanılan Oy : 132.849Geçerli Oy : 128.766Katılım Oranı : % 77.97Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 46,9560.4522 YEŞİL SOL PARTİ : % 46,9560.4522CUMHUR İTTİFAKI : % 45,0357.

Toplam Sandık: 861
Toplam Seçmen: 242.884
Açılan Sandık: 604
Açılan Sandık Oranı: % 70.15
Kullanılan Oy: 132.849
Geçerli Oy: 128.766
Katılım Oranı: % 77.97

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 46,9560.4522
YEŞİL SOL PARTİ: % 46,9560.4522
CUMHUR İTTİFAKI: % 45,0357.9881
AK PARTİ: % 23,0629.6981
MHP: % 18,2923.557-
YENİDEN REFAH: % 3,254.190-
BBP: % 0,42543-
MİLLET İTTİFAKI: % 5,757.406-
İYİ PARTİ: % 5,757.406-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,52670-
SOL PARTİ: % 0,44564-
TKP: % 0,0784-
TKH: % 0,0222-
MEMLEKET: % 0,33423-
ANAP: % 0,16207-
HAK-PAR: % 0,14186-
ATA İTTİFAKI: % 0,13168-
AP: % 0,13168-
VATAN PARTİSİ: % 0,11139-
GENÇPARTİ: % 0,0899-
MİLLET: % 0,0795-
GBP: % 0,0682-
HKP: % 0,0678-
YP: % 0,0559-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title