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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.958Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 92.26Kullanılan Oy : 187.433Geçerli Oy : 183.372Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,02115.5523 AK PARTİ : % 39,2872.0272 MHP : % 20,8438.2091 YENİDEN REFAH : % 2,003.

Toplam Sandık: 749
Toplam Seçmen: 225.958
Açılan Sandık: 691
Açılan Sandık Oranı: % 92.26
Kullanılan Oy: 187.433
Geçerli Oy: 183.372
Katılım Oranı: % 90.08

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,02115.5523
AK PARTİ: % 39,2872.0272
MHP: % 20,8438.2091
YENİDEN REFAH: % 2,003.663-
BBP: % 0,901.653-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,3161.086-
CHP: % 16,9731.127-
İYİ PARTİ: % 16,3429.959-
ATA İTTİFAKI: % 1,021.874-
ZAFER PARTİSİ: % 0,821.498-
AP: % 0,21376-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,811.487-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,52949-
TİP: % 0,29538-
MEMLEKET: % 0,49891-
ANAP: % 0,13244-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,11200-
TKP: % 0,0593-
SOL PARTİ: % 0,0476-
TKH: % 0,0231-
VATAN PARTİSİ: % 0,08146-
GENÇPARTİ: % 0,0597-
HKP: % 0,0478-
HAK-PAR: % 0,0477-
MİLLET: % 0,0476-
YP: % 0,0126-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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