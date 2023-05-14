MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 225.958Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 92.26Kullanılan Oy : 187.433Geçerli Oy : 183.372Katılım Oranı : % 90.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,02115.5523 AK PARTİ : % 39,2872.0272 MHP : % 20,8438.2091 YENİDEN REFAH : % 2,003.
|Toplam Sandık
|:
|749
|Toplam Seçmen
|:
|225.958
|Açılan Sandık
|:
|691
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.26
|Kullanılan Oy
|:
|187.433
|Geçerli Oy
|:
|183.372
|Katılım Oranı
|:
|% 90.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,02
|115.552
|3
|AK PARTİ
|:
|% 39,28
|72.027
|2
|MHP
|:
|% 20,84
|38.209
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,00
|3.663
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|1.653
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,31
|61.086
|-
|CHP
|:
|% 16,97
|31.127
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,34
|29.959
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,02
|1.874
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,82
|1.498
|-
|AP
|:
|% 0,21
|376
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,81
|1.487
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,52
|949
|-
|TİP
|:
|% 0,29
|538
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,49
|891
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|244
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|200
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|93
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|76
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|31
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|146
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|97
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|78
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|77
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|76
|-
|YP
|:
|% 0,01
|26
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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