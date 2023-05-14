MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.776Açılan Sandık : 752Açılan Sandık Oranı : % 91.6Kullanılan Oy : 208.794Geçerli Oy : 204.033Katılım Oranı : % 88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,67121.7552 AK PARTİ : % 33,5868.5201 MHP : % 22,5345.9631 YENİDEN REFAH : % 2,875.
|Toplam Sandık
|:
|821
|Toplam Seçmen
|:
|258.776
|Açılan Sandık
|:
|752
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.6
|Kullanılan Oy
|:
|208.794
|Geçerli Oy
|:
|204.033
|Katılım Oranı
|:
|% 88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,67
|121.755
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,58
|68.520
|1
|MHP
|:
|% 22,53
|45.963
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,87
|5.854
|-
|BBP
|:
|% 0,70
|1.418
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 35,98
|73.403
|1
|CHP
|:
|% 23,68
|48.322
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,29
|25.081
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,71
|3.491
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,42
|2.907
|-
|AP
|:
|% 0,29
|584
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,66
|1.336
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,45
|917
|-
|TİP
|:
|% 0,21
|419
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,61
|1.244
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|295
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|253
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|132
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|81
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|40
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|249
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|211
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|203
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|184
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|180
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|117
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|63
|-
|YP
|:
|% 0,02
|32
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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