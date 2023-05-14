Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 821Toplam Seçmen : 258.776Açılan Sandık : 752Açılan Sandık Oranı : % 91.6Kullanılan Oy : 208.794Geçerli Oy : 204.033Katılım Oranı : % 88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,67121.7552 AK PARTİ : % 33,5868.5201 MHP : % 22,5345.9631 YENİDEN REFAH : % 2,875.

Toplam Sandık: 821
Toplam Seçmen: 258.776
Açılan Sandık: 752
Açılan Sandık Oranı: % 91.6
Kullanılan Oy: 208.794
Geçerli Oy: 204.033
Katılım Oranı: % 88

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,67121.7552
AK PARTİ: % 33,5868.5201
MHP: % 22,5345.9631
YENİDEN REFAH: % 2,875.854-
BBP: % 0,701.418-
MİLLET İTTİFAKI: % 35,9873.4031
CHP: % 23,6848.3221
İYİ PARTİ: % 12,2925.081-
ATA İTTİFAKI: % 1,713.491-
ZAFER PARTİSİ: % 1,422.907-
AP: % 0,29584-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,661.336-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,45917-
TİP: % 0,21419-
MEMLEKET: % 0,611.244-
ANAP: % 0,14295-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12253-
TKP: % 0,06132-
SOL PARTİ: % 0,0481-
TKH: % 0,0240-
GBP: % 0,12249-
VATAN PARTİSİ: % 0,10211-
GENÇPARTİ: % 0,10203-
HAK-PAR: % 0,09184-
MİLLET: % 0,09180-
HKP: % 0,06117-
MİLLİ YOL: % 0,0363-
YP: % 0,0232-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title