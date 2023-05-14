MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 591.933Açılan Sandık : 1.864Açılan Sandık Oranı : % 89.02Kullanılan Oy : 446.341Geçerli Oy : 432.737Katılım Oranı : % 86.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,85267.6654 AK PARTİ : % 46,20199.9293 MHP : % 12,5054.
|Toplam Sandık
|:
|2.094
|Toplam Seçmen
|:
|591.933
|Açılan Sandık
|:
|1.864
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.02
|Kullanılan Oy
|:
|446.341
|Geçerli Oy
|:
|432.737
|Katılım Oranı
|:
|% 86.55
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 61,85
|267.665
|4
|AK PARTİ
|:
|% 46,20
|199.929
|3
|MHP
|:
|% 12,50
|54.081
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,30
|9.976
|-
|BBP
|:
|% 0,85
|3.679
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,29
|144.070
|2
|CHP
|:
|% 23,47
|101.559
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,82
|42.511
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,64
|7.077
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,26
|5.470
|-
|AP
|:
|% 0,37
|1.607
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|3.061
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,51
|2.212
|-
|TİP
|:
|% 0,31
|1.343
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,20
|869
|-
|ANAP
|:
|% 0,38
|1.627
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|826
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|359
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|353
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|114
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,19
|824
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|460
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|404
|-
|HKP
|:
|% 0,09
|381
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|371
|-
|YP
|:
|% 0,03
|128
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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