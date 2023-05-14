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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.094Toplam Seçmen : 591.933Açılan Sandık : 1.864Açılan Sandık Oranı : % 89.02Kullanılan Oy : 446.341Geçerli Oy : 432.737Katılım Oranı : % 86.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,85267.6654 AK PARTİ : % 46,20199.9293 MHP : % 12,5054.

Toplam Sandık: 2.094
Toplam Seçmen: 591.933
Açılan Sandık: 1.864
Açılan Sandık Oranı: % 89.02
Kullanılan Oy: 446.341
Geçerli Oy: 432.737
Katılım Oranı: % 86.55

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 61,85267.6654
AK PARTİ: % 46,20199.9293
MHP: % 12,5054.0811
YENİDEN REFAH: % 2,309.976-
BBP: % 0,853.679-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,29144.0702
CHP: % 23,47101.5592
İYİ PARTİ: % 9,8242.511-
ATA İTTİFAKI: % 1,647.077-
ZAFER PARTİSİ: % 1,265.470-
AP: % 0,371.607-
MEMLEKET: % 0,713.061-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,512.212-
TİP: % 0,311.343-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,20869-
ANAP: % 0,381.627-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,19826-
SOL PARTİ: % 0,08359-
TKP: % 0,08353-
TKH: % 0,03114-
HAK-PAR: % 0,19824-
VATAN PARTİSİ: % 0,11460-
GBP: % 0,09404-
HKP: % 0,09381-
MİLLET: % 0,09371-
YP: % 0,03128-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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