Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 387.363Açılan Sandık : 1.018Açılan Sandık Oranı : % 86.86Kullanılan Oy : 291.147Geçerli Oy : 286.017Katılım Oranı : % 86.92Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,01183.0793 AK PARTİ : % 32,6093.2552 MHP : % 28,7382.

Toplam Sandık: 1.172
Toplam Seçmen: 387.363
Açılan Sandık: 1.018
Açılan Sandık Oranı: % 86.86
Kullanılan Oy: 291.147
Geçerli Oy: 286.017
Katılım Oranı: % 86.92

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,01183.0793
AK PARTİ: % 32,6093.2552
MHP: % 28,7382.1631
YENİDEN REFAH: % 2,075.930-
BBP: % 0,611.731-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,7587.9471
CHP: % 17,4449.8721
İYİ PARTİ: % 13,3138.075-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,055.856-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,815.177-
TİP: % 0,24679-
ATA İTTİFAKI: % 1,484.244-
ZAFER PARTİSİ: % 1,484.244-
MEMLEKET: % 0,601.726-
GENÇPARTİ: % 0,17488-
VATAN PARTİSİ: % 0,16463-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13359-
TKP: % 0,07191-
SOL PARTİ: % 0,04114-
TKH: % 0,0254-
AB: % 0,09253-
MİLLET: % 0,07198-
HKP: % 0,06168-
YUNUS DİNDAR: % 0,06166-
HAK-PAR: % 0,05141-
YP: % 0,0142-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title