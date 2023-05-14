MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.172Toplam Seçmen : 387.363Açılan Sandık : 1.018Açılan Sandık Oranı : % 86.86Kullanılan Oy : 291.147Geçerli Oy : 286.017Katılım Oranı : % 86.92Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,01183.0793 AK PARTİ : % 32,6093.2552 MHP : % 28,7382.
|Toplam Sandık
|:
|1.172
|Toplam Seçmen
|:
|387.363
|Açılan Sandık
|:
|1.018
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.86
|Kullanılan Oy
|:
|291.147
|Geçerli Oy
|:
|286.017
|Katılım Oranı
|:
|% 86.92
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,01
|183.079
|3
|AK PARTİ
|:
|% 32,60
|93.255
|2
|MHP
|:
|% 28,73
|82.163
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,07
|5.930
|-
|BBP
|:
|% 0,61
|1.731
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,75
|87.947
|1
|CHP
|:
|% 17,44
|49.872
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,31
|38.075
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,05
|5.856
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,81
|5.177
|-
|TİP
|:
|% 0,24
|679
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,48
|4.244
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,48
|4.244
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,60
|1.726
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,17
|488
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|463
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|359
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|191
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|114
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|54
|-
|AB
|:
|% 0,09
|253
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|198
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|168
|-
|YUNUS DİNDAR
|:
|% 0,06
|166
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|141
|-
|YP
|:
|% 0,01
|42
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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