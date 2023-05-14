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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.853Açılan Sandık : 912Açılan Sandık Oranı : % 90.75Kullanılan Oy : 205.411Geçerli Oy : 201.966Katılım Oranı : % 87.76Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,75148.9562 AK PARTİ : % 54,57110.2052 MHP : % 12,8225.897- YENİDEN REFAH : % 4,909.

Toplam Sandık: 1.005
Toplam Seçmen: 265.853
Açılan Sandık: 912
Açılan Sandık Oranı: % 90.75
Kullanılan Oy: 205.411
Geçerli Oy: 201.966
Katılım Oranı: % 87.76

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 73,75148.9562
AK PARTİ: % 54,57110.2052
MHP: % 12,8225.897-
YENİDEN REFAH: % 4,909.904-
BBP: % 1,462.950-
MİLLET İTTİFAKI: % 21,1442.6961
CHP: % 21,1442.6961
ATA İTTİFAKI: % 1,563.151-
ZAFER PARTİSİ: % 1,242.508-
AP: % 0,32643-
MEMLEKET: % 0,841.697-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,511.018-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,28565-
TİP: % 0,22453-
ANAP: % 0,46926-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12248-
TKP: % 0,06120-
SOL PARTİ: % 0,05101-
TKH: % 0,0127-
GENÇPARTİ: % 0,09178-
MİLLET: % 0,09171-
GBP: % 0,08159-
HAK-PAR: % 0,08158-
HKP: % 0,06129-
VATAN PARTİSİ: % 0,06115-
MİLLİ YOL: % 0,0479-
YP: % 0,0363-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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