MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.005Toplam Seçmen : 265.853Açılan Sandık : 912Açılan Sandık Oranı : % 90.75Kullanılan Oy : 205.411Geçerli Oy : 201.966Katılım Oranı : % 87.76Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 73,75148.9562 AK PARTİ : % 54,57110.2052 MHP : % 12,8225.897- YENİDEN REFAH : % 4,909.
|Toplam Sandık
|:
|1.005
|Toplam Seçmen
|:
|265.853
|Açılan Sandık
|:
|912
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.75
|Kullanılan Oy
|:
|205.411
|Geçerli Oy
|:
|201.966
|Katılım Oranı
|:
|% 87.76
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 73,75
|148.956
|2
|AK PARTİ
|:
|% 54,57
|110.205
|2
|MHP
|:
|% 12,82
|25.897
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,90
|9.904
|-
|BBP
|:
|% 1,46
|2.950
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 21,14
|42.696
|1
|CHP
|:
|% 21,14
|42.696
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,56
|3.151
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,24
|2.508
|-
|AP
|:
|% 0,32
|643
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,84
|1.697
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,51
|1.018
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,28
|565
|-
|TİP
|:
|% 0,22
|453
|-
|ANAP
|:
|% 0,46
|926
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|248
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|120
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|101
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|27
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|178
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|171
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|159
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|158
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|129
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|115
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|79
|-
|YP
|:
|% 0,03
|63
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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