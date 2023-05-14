MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 786.232Açılan Sandık : 2.260Açılan Sandık Oranı : % 92.36Kullanılan Oy : 647.537Geçerli Oy : 638.941Katılım Oranı : % 89.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,38424.1426 AK PARTİ : % 48,29308.5215 MHP : % 12,1377.
|Toplam Sandık
|:
|2.447
|Toplam Seçmen
|:
|786.232
|Açılan Sandık
|:
|2.260
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.36
|Kullanılan Oy
|:
|647.537
|Geçerli Oy
|:
|638.941
|Katılım Oranı
|:
|% 89.89
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 66,38
|424.142
|6
|AK PARTİ
|:
|% 48,29
|308.521
|5
|MHP
|:
|% 12,13
|77.487
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,02
|32.044
|-
|BBP
|:
|% 0,95
|6.090
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,99
|172.462
|2
|CHP
|:
|% 16,01
|102.300
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,98
|70.162
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,39
|15.234
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,11
|13.480
|-
|AP
|:
|% 0,27
|1.754
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,84
|11.778
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,45
|9.256
|-
|TİP
|:
|% 0,39
|2.522
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,08
|6.879
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,46
|2.924
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|839
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|583
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|279
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|237
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|67
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|575
|-
|AB
|:
|% 0,08
|512
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|363
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|264
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|260
|-
|YP
|:
|% 0,01
|88
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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