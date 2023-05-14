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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.447Toplam Seçmen : 786.232Açılan Sandık : 2.260Açılan Sandık Oranı : % 92.36Kullanılan Oy : 647.537Geçerli Oy : 638.941Katılım Oranı : % 89.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,38424.1426 AK PARTİ : % 48,29308.5215 MHP : % 12,1377.

Toplam Sandık: 2.447
Toplam Seçmen: 786.232
Açılan Sandık: 2.260
Açılan Sandık Oranı: % 92.36
Kullanılan Oy: 647.537
Geçerli Oy: 638.941
Katılım Oranı: % 89.89

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 66,38424.1426
AK PARTİ: % 48,29308.5215
MHP: % 12,1377.4871
YENİDEN REFAH: % 5,0232.044-
BBP: % 0,956.090-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,99172.4622
CHP: % 16,01102.3001
İYİ PARTİ: % 10,9870.1621
ATA İTTİFAKI: % 2,3915.234-
ZAFER PARTİSİ: % 2,1113.480-
AP: % 0,271.754-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,8411.778-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,459.256-
TİP: % 0,392.522-
MEMLEKET: % 1,086.879-
GENÇPARTİ: % 0,462.924-
VATAN PARTİSİ: % 0,13839-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09583-
TKP: % 0,04279-
SOL PARTİ: % 0,04237-
TKH: % 0,0167-
MİLLET: % 0,09575-
AB: % 0,08512-
HAK-PAR: % 0,06363-
MİLLİ YOL: % 0,04264-
HKP: % 0,04260-
YP: % 0,0188-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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