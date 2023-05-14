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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.026.390Açılan Sandık : 2.807Açılan Sandık Oranı : % 82Kullanılan Oy : 715.169Geçerli Oy : 697.941Katılım Oranı : % 88.49Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,12454.5006 AK PARTİ : % 44,69311.9225 MHP : % 15,01104.

Toplam Sandık: 3.423
Toplam Seçmen: 1.026.390
Açılan Sandık: 2.807
Açılan Sandık Oranı: % 82
Kullanılan Oy: 715.169
Geçerli Oy: 697.941
Katılım Oranı: % 88.49

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 65,12454.5006
AK PARTİ: % 44,69311.9225
MHP: % 15,01104.7841
YENİDEN REFAH: % 3,9827.783-
BBP: % 1,4310.011-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,16203.4933
CHP: % 17,58122.7102
İYİ PARTİ: % 11,5780.7831
ATA İTTİFAKI: % 1,6211.304-
ZAFER PARTİSİ: % 1,6211.304-
MEMLEKET: % 0,966.667-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,654.538-
TİP: % 0,402.767-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,251.771-
MUSTAFA ÇOBAN: % 0,281.918-
ANAP: % 0,211.466-
GENÇPARTİ: % 0,151.079-
AB: % 0,151.037-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14972-
TKP: % 0,07506-
SOL PARTİ: % 0,04305-
TKH: % 0,02161-
MİLLET: % 0,11746-
HAK-PAR: % 0,09628-
VATAN PARTİSİ: % 0,09616-
HKP: % 0,07471-
GBP: % 0,05317-
GÖKHAN CIGALI: % 0,02167-
MURAT EMİR: % 0,02118-
SERHAT KÖROĞLU: % 0,02106-
AHMET UZUN: % 0,0141-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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