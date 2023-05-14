MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.423Toplam Seçmen : 1.026.390Açılan Sandık : 2.807Açılan Sandık Oranı : % 82Kullanılan Oy : 715.169Geçerli Oy : 697.941Katılım Oranı : % 88.49Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 65,12454.5006 AK PARTİ : % 44,69311.9225 MHP : % 15,01104.
|Toplam Sandık
|:
|3.423
|Toplam Seçmen
|:
|1.026.390
|Açılan Sandık
|:
|2.807
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82
|Kullanılan Oy
|:
|715.169
|Geçerli Oy
|:
|697.941
|Katılım Oranı
|:
|% 88.49
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 65,12
|454.500
|6
|AK PARTİ
|:
|% 44,69
|311.922
|5
|MHP
|:
|% 15,01
|104.784
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,98
|27.783
|-
|BBP
|:
|% 1,43
|10.011
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,16
|203.493
|3
|CHP
|:
|% 17,58
|122.710
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,57
|80.783
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,62
|11.304
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,62
|11.304
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,96
|6.667
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,65
|4.538
|-
|TİP
|:
|% 0,40
|2.767
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,25
|1.771
|-
|MUSTAFA ÇOBAN
|:
|% 0,28
|1.918
|-
|ANAP
|:
|% 0,21
|1.466
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,15
|1.079
|-
|AB
|:
|% 0,15
|1.037
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|972
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|506
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|305
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|161
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|746
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|628
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|616
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|471
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|317
|-
|GÖKHAN CIGALI
|:
|% 0,02
|167
|-
|MURAT EMİR
|:
|% 0,02
|118
|-
|SERHAT KÖROĞLU
|:
|% 0,02
|106
|-
|AHMET UZUN
|:
|% 0,01
|41
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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