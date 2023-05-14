Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 202.171Açılan Sandık : 621Açılan Sandık Oranı : % 83.36Kullanılan Oy : 132.948Geçerli Oy : 128.904Katılım Oranı : % 79.59Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 48,6062.6452 YEŞİL SOL PARTİ : % 48,6062.6452CUMHUR İTTİFAKI : % 40,6252.

Toplam Sandık: 745
Toplam Seçmen: 202.171
Açılan Sandık: 621
Açılan Sandık Oranı: % 83.36
Kullanılan Oy: 132.948
Geçerli Oy: 128.904
Katılım Oranı: % 79.59

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 48,6062.6452
YEŞİL SOL PARTİ: % 48,6062.6452
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,6252.3681
AK PARTİ: % 36,1646.6111
MHP: % 3,324.276-
YENİDEN REFAH: % 0,961.233-
BBP: % 0,19248-
MİLLET İTTİFAKI: % 8,3310.740-
CHP: % 7,129.177-
İYİ PARTİ: % 1,211.563-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,41530-
SOL PARTİ: % 0,33432-
TKP: % 0,0677-
TKH: % 0,0221-
EDİP EKER: % 0,40522-
MEMLEKET: % 0,31400-
FATİH BAHATTİN CANTÜRK: % 0,13165-
AB: % 0,12157-
ATA İTTİFAKI: % 0,10125-
AP: % 0,10125-
HAK-PAR: % 0,09115-
ANAP: % 0,08108-
VATAN PARTİSİ: % 0,0794-
GENÇPARTİ: % 0,0674-
HKP: % 0,0453-
MİLLET: % 0,0336-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title