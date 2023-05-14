MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 745Toplam Seçmen : 202.171Açılan Sandık : 621Açılan Sandık Oranı : % 83.36Kullanılan Oy : 132.948Geçerli Oy : 128.904Katılım Oranı : % 79.59Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 48,6062.6452 YEŞİL SOL PARTİ : % 48,6062.6452CUMHUR İTTİFAKI : % 40,6252.
|Toplam Sandık
|:
|745
|Toplam Seçmen
|:
|202.171
|Açılan Sandık
|:
|621
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.36
|Kullanılan Oy
|:
|132.948
|Geçerli Oy
|:
|128.904
|Katılım Oranı
|:
|% 79.59
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 48,60
|62.645
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 48,60
|62.645
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,62
|52.368
|1
|AK PARTİ
|:
|% 36,16
|46.611
|1
|MHP
|:
|% 3,32
|4.276
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,96
|1.233
|-
|BBP
|:
|% 0,19
|248
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 8,33
|10.740
|-
|CHP
|:
|% 7,12
|9.177
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,21
|1.563
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,41
|530
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,33
|432
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|77
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|21
|-
|EDİP EKER
|:
|% 0,40
|522
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,31
|400
|-
|FATİH BAHATTİN CANTÜRK
|:
|% 0,13
|165
|-
|AB
|:
|% 0,12
|157
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|125
|-
|AP
|:
|% 0,10
|125
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|115
|-
|ANAP
|:
|% 0,08
|108
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|94
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,06
|74
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|53
|-
|MİLLET
|:
|% 0,03
|36
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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