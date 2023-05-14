MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 172.143Açılan Sandık : 678Açılan Sandık Oranı : % 85.5Kullanılan Oy : 122.993Geçerli Oy : 119.265Katılım Oranı : % 85.64Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,0071.5591 AK PARTİ : % 43,9052.3631 MHP : % 9,2010.975- BBP : % 4,655.
|Toplam Sandık
|:
|793
|Toplam Seçmen
|:
|172.143
|Açılan Sandık
|:
|678
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85.5
|Kullanılan Oy
|:
|122.993
|Geçerli Oy
|:
|119.265
|Katılım Oranı
|:
|% 85.64
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 60,00
|71.559
|1
|AK PARTİ
|:
|% 43,90
|52.363
|1
|MHP
|:
|% 9,20
|10.975
|-
|BBP
|:
|% 4,65
|5.548
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,24
|2.673
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,47
|41.107
|1
|CHP
|:
|% 25,12
|29.955
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,35
|11.152
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,68
|2.002
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,18
|1.412
|-
|AP
|:
|% 0,49
|590
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,03
|1.233
|-
|TİP
|:
|% 0,66
|788
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,37
|445
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,88
|1.044
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,24
|280
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,22
|268
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|149
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|61
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|58
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|265
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,15
|173
|-
|MİLLET
|:
|% 0,14
|170
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|165
|-
|HKP
|:
|% 0,13
|151
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|94
|-
|YP
|:
|% 0,04
|48
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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