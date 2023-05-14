Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 793Toplam Seçmen : 172.143Açılan Sandık : 678Açılan Sandık Oranı : % 85.5Kullanılan Oy : 122.993Geçerli Oy : 119.265Katılım Oranı : % 85.64Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,0071.5591 AK PARTİ : % 43,9052.3631 MHP : % 9,2010.975- BBP : % 4,655.

Toplam Sandık: 793
Toplam Seçmen: 172.143
Açılan Sandık: 678
Açılan Sandık Oranı: % 85.5
Kullanılan Oy: 122.993
Geçerli Oy: 119.265
Katılım Oranı: % 85.64

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 60,0071.5591
AK PARTİ: % 43,9052.3631
MHP: % 9,2010.975-
BBP: % 4,655.548-
YENİDEN REFAH: % 2,242.673-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,4741.1071
CHP: % 25,1229.9551
İYİ PARTİ: % 9,3511.152-
ATA İTTİFAKI: % 1,682.002-
ZAFER PARTİSİ: % 1,181.412-
AP: % 0,49590-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,031.233-
TİP: % 0,66788-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,37445-
MEMLEKET: % 0,881.044-
HAK-PAR: % 0,24280-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,22268-
TKP: % 0,13149-
TKH: % 0,0561-
SOL PARTİ: % 0,0558-
ANAP: % 0,22265-
VATAN PARTİSİ: % 0,15173-
MİLLET: % 0,14170-
GENÇPARTİ: % 0,14165-
HKP: % 0,13151-
GBP: % 0,0894-
YP: % 0,0448-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title