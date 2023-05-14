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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 350.192Açılan Sandık : 1.293Açılan Sandık Oranı : % 96.13Kullanılan Oy : 291.537Geçerli Oy : 285.668Katılım Oranı : % 86.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,82176.5873 AK PARTİ : % 42,97122.7492 MHP : % 15,8345.

Toplam Sandık: 1.345
Toplam Seçmen: 350.192
Açılan Sandık: 1.293
Açılan Sandık Oranı: % 96.13
Kullanılan Oy: 291.537
Geçerli Oy: 285.668
Katılım Oranı: % 86.87

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 61,82176.5873
AK PARTİ: % 42,97122.7492
MHP: % 15,8345.2261
YENİDEN REFAH: % 2,426.900-
BBP: % 0,601.712-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,9797.0471
CHP: % 20,8259.4861
İYİ PARTİ: % 13,1537.561-
ATA İTTİFAKI: % 1,343.823-
ZAFER PARTİSİ: % 1,012.894-
AP: % 0,33929-
MEMLEKET: % 0,722.043-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,491.405-
TİP: % 0,26734-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,23671-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12355-
TKP: % 0,07198-
SOL PARTİ: % 0,04111-
TKH: % 0,0246-
HAK-PAR: % 0,12348-
VATAN PARTİSİ: % 0,08226-
MİLLET: % 0,08222-
HKP: % 0,07209-
GBP: % 0,06181-
ARİF SARI: % 0,06177-
MİLLİ YOL: % 0,0396-
YP: % 0,0131-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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