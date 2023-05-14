MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 350.192Açılan Sandık : 1.293Açılan Sandık Oranı : % 96.13Kullanılan Oy : 291.537Geçerli Oy : 285.668Katılım Oranı : % 86.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,82176.5873 AK PARTİ : % 42,97122.7492 MHP : % 15,8345.
|Toplam Sandık
|:
|1.345
|Toplam Seçmen
|:
|350.192
|Açılan Sandık
|:
|1.293
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.13
|Kullanılan Oy
|:
|291.537
|Geçerli Oy
|:
|285.668
|Katılım Oranı
|:
|% 86.87
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 61,82
|176.587
|3
|AK PARTİ
|:
|% 42,97
|122.749
|2
|MHP
|:
|% 15,83
|45.226
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,42
|6.900
|-
|BBP
|:
|% 0,60
|1.712
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,97
|97.047
|1
|CHP
|:
|% 20,82
|59.486
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,15
|37.561
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,34
|3.823
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,01
|2.894
|-
|AP
|:
|% 0,33
|929
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,72
|2.043
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,49
|1.405
|-
|TİP
|:
|% 0,26
|734
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,23
|671
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|355
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|198
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|111
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|46
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|348
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|226
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|222
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|209
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|181
|-
|ARİF SARI
|:
|% 0,06
|177
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|96
|-
|YP
|:
|% 0,01
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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