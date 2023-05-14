Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.784Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 98.94Kullanılan Oy : 78.080Geçerli Oy : 76.467Katılım Oranı : % 81.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,4359.9722 AK PARTİ : % 48,2836.9201 MHP : % 27,2320.8251 YENİDEN REFAH : % 2,261.

Toplam Sandık: 568
Toplam Seçmen: 96.784
Açılan Sandık: 562
Açılan Sandık Oranı: % 98.94
Kullanılan Oy: 78.080
Geçerli Oy: 76.467
Katılım Oranı: % 81.15

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 78,4359.9722
AK PARTİ: % 48,2836.9201
MHP: % 27,2320.8251
YENİDEN REFAH: % 2,261.725-
BBP: % 0,66502-
MİLLET İTTİFAKI: % 18,3914.063-
İYİ PARTİ: % 18,3914.063-
ATA İTTİFAKI: % 0,77588-
ZAFER PARTİSİ: % 0,67514-
AP: % 0,1074-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,46351-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,30226-
TİP: % 0,16125-
MEMLEKET: % 0,39298-
ANAP: % 0,16124-
MİLLET: % 0,1077-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,0972-
SOL PARTİ: % 0,0433-
TKP: % 0,0323-
TKH: % 0,0216-
AB: % 0,0755-
VATAN PARTİSİ: % 0,0750-
MİLLİ YOL: % 0,0643-
HAK-PAR: % 0,0534-
GBP: % 0,0434-
HKP: % 0,0431-
YP: % 0,0430-
UFUK ARSLAN: % 0,019-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title