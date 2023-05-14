MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.784Açılan Sandık : 562Açılan Sandık Oranı : % 98.94Kullanılan Oy : 78.080Geçerli Oy : 76.467Katılım Oranı : % 81.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 78,4359.9722 AK PARTİ : % 48,2836.9201 MHP : % 27,2320.8251 YENİDEN REFAH : % 2,261.
|Toplam Sandık
|:
|568
|Toplam Seçmen
|:
|96.784
|Açılan Sandık
|:
|562
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.94
|Kullanılan Oy
|:
|78.080
|Geçerli Oy
|:
|76.467
|Katılım Oranı
|:
|% 81.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 78,43
|59.972
|2
|AK PARTİ
|:
|% 48,28
|36.920
|1
|MHP
|:
|% 27,23
|20.825
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,26
|1.725
|-
|BBP
|:
|% 0,66
|502
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 18,39
|14.063
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 18,39
|14.063
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,77
|588
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,67
|514
|-
|AP
|:
|% 0,10
|74
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,46
|351
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,30
|226
|-
|TİP
|:
|% 0,16
|125
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,39
|298
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|124
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|77
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|72
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|33
|-
|TKP
|:
|% 0,03
|23
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|16
|-
|AB
|:
|% 0,07
|55
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|50
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|43
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|34
|-
|GBP
|:
|% 0,04
|34
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|31
|-
|YP
|:
|% 0,04
|30
|-
|UFUK ARSLAN
|:
|% 0,01
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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