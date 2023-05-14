MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.617Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 72.59Kullanılan Oy : 110.981Geçerli Oy : 108.656Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 63,7569.2703 YEŞİL SOL PARTİ : % 63,7569.2703CUMHUR İTTİFAKI : % 23,2325.
|Toplam Sandık
|:
|591
|Toplam Seçmen
|:
|186.617
|Açılan Sandık
|:
|429
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72.59
|Kullanılan Oy
|:
|110.981
|Geçerli Oy
|:
|108.656
|Katılım Oranı
|:
|% 82.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 63,75
|69.270
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 63,75
|69.270
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 23,23
|25.244
|-
|AK PARTİ
|:
|% 18,45
|20.051
|-
|MHP
|:
|% 2,86
|3.103
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,69
|1.841
|-
|BBP
|:
|% 0,23
|249
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 6,39
|6.940
|-
|CHP
|:
|% 6,39
|6.940
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,63
|681
|-
|ESAT CANAN
|:
|% 0,58
|627
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,49
|527
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,39
|421
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|75
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|31
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|128
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|122
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|119
|-
|AP
|:
|% 0,11
|119
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|103
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|76
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|59
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|51
|-
|YP
|:
|% 0,02
|22
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500