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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.617Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 72.59Kullanılan Oy : 110.981Geçerli Oy : 108.656Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 63,7569.2703 YEŞİL SOL PARTİ : % 63,7569.2703CUMHUR İTTİFAKI : % 23,2325.

Toplam Sandık: 591
Toplam Seçmen: 186.617
Açılan Sandık: 429
Açılan Sandık Oranı: % 72.59
Kullanılan Oy: 110.981
Geçerli Oy: 108.656
Katılım Oranı: % 82.43

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 63,7569.2703
YEŞİL SOL PARTİ: % 63,7569.2703
CUMHUR İTTİFAKI: % 23,2325.244-
AK PARTİ: % 18,4520.051-
MHP: % 2,863.103-
YENİDEN REFAH: % 1,691.841-
BBP: % 0,23249-
MİLLET İTTİFAKI: % 6,396.940-
CHP: % 6,396.940-
MEMLEKET: % 0,63681-
ESAT CANAN: % 0,58627-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,49527-
SOL PARTİ: % 0,39421-
TKP: % 0,0775-
TKH: % 0,0331-
GBP: % 0,12128-
ANAP: % 0,11122-
ATA İTTİFAKI: % 0,11119-
AP: % 0,11119-
HAK-PAR: % 0,09103-
VATAN PARTİSİ: % 0,0776-
MİLLET: % 0,0559-
HKP: % 0,0551-
YP: % 0,0222-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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