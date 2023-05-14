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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.064.451Açılan Sandık : 2.316Açılan Sandık Oranı : % 73.43Kullanılan Oy : 642.131Geçerli Oy : 629.506Katılım Oranı : % 83.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,79326.0186 AK PARTİ : % 35,93226.2115 MHP : % 13,0281.

Toplam Sandık: 3.154
Toplam Seçmen: 1.064.451
Açılan Sandık: 2.316
Açılan Sandık Oranı: % 73.43
Kullanılan Oy: 642.131
Geçerli Oy: 629.506
Katılım Oranı: % 83.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 51,79326.0186
AK PARTİ: % 35,93226.2115
MHP: % 13,0281.9701
YENİDEN REFAH: % 1,8111.431-
BBP: % 1,026.406-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,66218.2164
CHP: % 26,50166.7953
İYİ PARTİ: % 8,1751.4211
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 10,0563.2681
TİP: % 7,1244.8371
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,9318.431-
ATA İTTİFAKI: % 1,207.554-
ZAFER PARTİSİ: % 1,207.554-
MEMLEKET: % 0,493.085-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,382.361-
TKP: % 0,221.362-
SOL PARTİ: % 0,11681-
TKH: % 0,05318-
GENÇPARTİ: % 0,13805-
VATAN PARTİSİ: % 0,07447-
MİLLET: % 0,06378-
GBP: % 0,06374-
AHMET DOLĞUN: % 0,06355-
CAHİT AŞKAR: % 0,05345-
HKP: % 0,05306-
HAK-PAR: % 0,04288-
YP: % 0,03168-
NECAT ORHAN: % 0,0016-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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