MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.064.451Açılan Sandık : 2.316Açılan Sandık Oranı : % 73.43Kullanılan Oy : 642.131Geçerli Oy : 629.506Katılım Oranı : % 83.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,79326.0186 AK PARTİ : % 35,93226.2115 MHP : % 13,0281.
|Toplam Sandık
|:
|3.154
|Toplam Seçmen
|:
|1.064.451
|Açılan Sandık
|:
|2.316
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73.43
|Kullanılan Oy
|:
|642.131
|Geçerli Oy
|:
|629.506
|Katılım Oranı
|:
|% 83.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 51,79
|326.018
|6
|AK PARTİ
|:
|% 35,93
|226.211
|5
|MHP
|:
|% 13,02
|81.970
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,81
|11.431
|-
|BBP
|:
|% 1,02
|6.406
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,66
|218.216
|4
|CHP
|:
|% 26,50
|166.795
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,17
|51.421
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 10,05
|63.268
|1
|TİP
|:
|% 7,12
|44.837
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,93
|18.431
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,20
|7.554
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,20
|7.554
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,49
|3.085
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,38
|2.361
|-
|TKP
|:
|% 0,22
|1.362
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,11
|681
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|318
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|805
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|447
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|378
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|374
|-
|AHMET DOLĞUN
|:
|% 0,06
|355
|-
|CAHİT AŞKAR
|:
|% 0,05
|345
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|306
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|288
|-
|YP
|:
|% 0,03
|168
|-
|NECAT ORHAN
|:
|% 0,00
|16
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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