MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 134.152Açılan Sandık : 358Açılan Sandık Oranı : % 75.53Kullanılan Oy : 75.665Geçerli Oy : 73.327Katılım Oranı : % 77.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 46,7334.2661 YEŞİL SOL PARTİ : % 46,7334.2661CUMHUR İTTİFAKI : % 38,8628.
|Toplam Sandık
|:
|474
|Toplam Seçmen
|:
|134.152
|Açılan Sandık
|:
|358
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75.53
|Kullanılan Oy
|:
|75.665
|Geçerli Oy
|:
|73.327
|Katılım Oranı
|:
|% 77.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 46,73
|34.266
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 46,73
|34.266
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 38,86
|28.494
|1
|AK PARTİ
|:
|% 34,09
|24.998
|1
|MHP
|:
|% 4,22
|3.096
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,39
|286
|-
|BBP
|:
|% 0,16
|114
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 11,56
|8.479
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,91
|4.334
|-
|CHP
|:
|% 5,65
|4.145
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,68
|497
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,50
|369
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|102
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|26
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,34
|246
|-
|SAVAŞ KAYA
|:
|% 0,23
|169
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|143
|-
|AP
|:
|% 0,19
|143
|-
|AB
|:
|% 0,11
|82
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|79
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|67
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|66
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|65
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|53
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|42
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|36
|-
|YP
|:
|% 0,04
|32
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|32
|-
|AYHAN AYDIN
|:
|% 0,01
|6
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500