Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 134.152Açılan Sandık : 358Açılan Sandık Oranı : % 75.53Kullanılan Oy : 75.665Geçerli Oy : 73.327Katılım Oranı : % 77.43Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 46,7334.2661 YEŞİL SOL PARTİ : % 46,7334.2661CUMHUR İTTİFAKI : % 38,8628.

Toplam Sandık: 474
Toplam Seçmen: 134.152
Açılan Sandık: 358
Açılan Sandık Oranı: % 75.53
Kullanılan Oy: 75.665
Geçerli Oy: 73.327
Katılım Oranı: % 77.43

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 46,7334.2661
YEŞİL SOL PARTİ: % 46,7334.2661
CUMHUR İTTİFAKI: % 38,8628.4941
AK PARTİ: % 34,0924.9981
MHP: % 4,223.096-
YENİDEN REFAH: % 0,39286-
BBP: % 0,16114-
MİLLET İTTİFAKI: % 11,568.479-
İYİ PARTİ: % 5,914.334-
CHP: % 5,654.145-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,68497-
SOL PARTİ: % 0,50369-
TKP: % 0,14102-
TKH: % 0,0426-
MEMLEKET: % 0,34246-
SAVAŞ KAYA: % 0,23169-
ATA İTTİFAKI: % 0,20143-
AP: % 0,19143-
AB: % 0,1182-
ANAP: % 0,1179-
HAK-PAR: % 0,0967-
GBP: % 0,0966-
VATAN PARTİSİ: % 0,0965-
HKP: % 0,0753-
MİLLET: % 0,0642-
GENÇPARTİ: % 0,0536-
YP: % 0,0432-
MİLLİ YOL: % 0,0432-
AYHAN AYDIN: % 0,016-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title