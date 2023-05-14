MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.
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Toplam Sandık : 11.405Toplam Seçmen : 4.207.140Açılan Sandık : 4.465Açılan Sandık Oranı : % 39.15Kullanılan Oy : 1.475.851Geçerli Oy : 1.454.973Katılım Oranı : % 89.68Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,13685.75318 AK PARTİ : % 36,97537.89215 MHP : % 6,5094.
|Toplam Sandık
|:
|11.405
|Toplam Seçmen
|:
|4.207.140
|Açılan Sandık
|:
|4.465
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39.15
|Kullanılan Oy
|:
|1.475.851
|Geçerli Oy
|:
|1.454.973
|Katılım Oranı
|:
|% 89.68
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,13
|685.753
|18
|AK PARTİ
|:
|% 36,97
|537.892
|15
|MHP
|:
|% 6,50
|94.533
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,72
|39.641
|1
|BBP
|:
|% 0,94
|13.687
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 37,57
|546.652
|15
|CHP
|:
|% 29,79
|433.417
|12
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,78
|113.235
|3
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,95
|115.649
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 6,41
|93.288
|2
|TİP
|:
|% 1,54
|22.361
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,12
|16.253
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,92
|13.406
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,86
|12.517
|-
|AP
|:
|% 0,06
|889
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|1.311
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|650
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|449
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|212
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,07
|1.061
|-
|ANAP
|:
|% 0,04
|616
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|610
|-
|MİLLET
|:
|% 0,03
|360
|-
|AB
|:
|% 0,02
|328
|-
|GBP
|:
|% 0,02
|266
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|218
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,01
|171
|-
|FAHRİ SAFA KÜPCÜ
|:
|% 0,01
|142
|-
|YP
|:
|% 0,01
|121
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|117
|-
|NİMETULLAH ERŞAHİN
|:
|% 0,00
|45
|-
|ÜZEYFE OKUR
|:
|% 0,00
|24
|-
|TUNCAY TAŞÇI
|:
|% 0,00
|12
|-
|TURGAY KARAKUŞ
|:
|% 0,00
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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