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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.

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Toplam Sandık : 11.405Toplam Seçmen : 4.207.140Açılan Sandık : 4.465Açılan Sandık Oranı : % 39.15Kullanılan Oy : 1.475.851Geçerli Oy : 1.454.973Katılım Oranı : % 89.68Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,13685.75318 AK PARTİ : % 36,97537.89215 MHP : % 6,5094.

Toplam Sandık: 11.405
Toplam Seçmen: 4.207.140
Açılan Sandık: 4.465
Açılan Sandık Oranı: % 39.15
Kullanılan Oy: 1.475.851
Geçerli Oy: 1.454.973
Katılım Oranı: % 89.68

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,13685.75318
AK PARTİ: % 36,97537.89215
MHP: % 6,5094.5332
YENİDEN REFAH: % 2,7239.6411
BBP: % 0,9413.687-
MİLLET İTTİFAKI: % 37,57546.65215
CHP: % 29,79433.41712
İYİ PARTİ: % 7,78113.2353
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,95115.6492
YEŞİL SOL PARTİ: % 6,4193.2882
TİP: % 1,5422.361-
MEMLEKET: % 1,1216.253-
ATA İTTİFAKI: % 0,9213.406-
ZAFER PARTİSİ: % 0,8612.517-
AP: % 0,06889-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,091.311-
TKP: % 0,05650-
SOL PARTİ: % 0,03449-
TKH: % 0,01212-
GENÇPARTİ: % 0,071.061-
ANAP: % 0,04616-
VATAN PARTİSİ: % 0,04610-
MİLLET: % 0,03360-
AB: % 0,02328-
GBP: % 0,02266-
HKP: % 0,02218-
HAK-PAR: % 0,01171-
FAHRİ SAFA KÜPCÜ: % 0,01142-
YP: % 0,01121-
MİLLİ YOL: % 0,01117-
NİMETULLAH ERŞAHİN: % 0,0045-
ÜZEYFE OKUR: % 0,0024-
TUNCAY TAŞÇI: % 0,0012-
TURGAY KARAKUŞ: % 0,009-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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