MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.
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Toplam Sandık : 8.473Toplam Seçmen : 3.117.799Açılan Sandık : 3.605Açılan Sandık Oranı : % 42.55Kullanılan Oy : 1.163.915Geçerli Oy : 1.146.289Katılım Oranı : % 87.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,18575.20615 AK PARTİ : % 39,71455.19413 MHP : % 5,9167.
|Toplam Sandık
|:
|8.473
|Toplam Seçmen
|:
|3.117.799
|Açılan Sandık
|:
|3.605
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42.55
|Kullanılan Oy
|:
|1.163.915
|Geçerli Oy
|:
|1.146.289
|Katılım Oranı
|:
|% 87.87
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 50,18
|575.206
|15
|AK PARTİ
|:
|% 39,71
|455.194
|13
|MHP
|:
|% 5,91
|67.730
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,81
|43.646
|1
|BBP
|:
|% 0,75
|8.636
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,54
|395.887
|10
|CHP
|:
|% 25,51
|292.425
|8
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,03
|103.462
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,81
|100.934
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 7,59
|87.024
|2
|TİP
|:
|% 1,21
|13.910
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,03
|11.858
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,97
|11.057
|-
|AP
|:
|% 0,07
|801
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,02
|11.636
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,08
|924
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|480
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|358
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|86
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|892
|-
|ANAP
|:
|% 0,04
|478
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,03
|320
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|305
|-
|MİLLET
|:
|% 0,02
|272
|-
|AB
|:
|% 0,02
|196
|-
|ÖMER GÖNÜLTAŞ
|:
|% 0,01
|166
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,01
|125
|-
|HKP
|:
|% 0,01
|100
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|75
|-
|YP
|:
|% 0,00
|33
|-
|HAMZA BULDU
|:
|% 0,00
|18
|-
|SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM
|:
|% 0,00
|11
|-
|EROL AŞUCUOĞLU
|:
|% 0,00
|11
|-
|MURAT KÖPRÜCÜ
|:
|% 0,00
|9
|-
|KAAN KONANCİ
|:
|% 0,00
|6
|-
|CİHAT AK
|:
|% 0,00
|6
|-
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|:
|% 0,00
|2
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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