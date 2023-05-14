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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.

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Toplam Sandık : 8.473Toplam Seçmen : 3.117.799Açılan Sandık : 3.605Açılan Sandık Oranı : % 42.55Kullanılan Oy : 1.163.915Geçerli Oy : 1.146.289Katılım Oranı : % 87.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,18575.20615 AK PARTİ : % 39,71455.19413 MHP : % 5,9167.

Toplam Sandık: 8.473
Toplam Seçmen: 3.117.799
Açılan Sandık: 3.605
Açılan Sandık Oranı: % 42.55
Kullanılan Oy: 1.163.915
Geçerli Oy: 1.146.289
Katılım Oranı: % 87.87

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 50,18575.20615
AK PARTİ: % 39,71455.19413
MHP: % 5,9167.7301
YENİDEN REFAH: % 3,8143.6461
BBP: % 0,758.636-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,54395.88710
CHP: % 25,51292.4258
İYİ PARTİ: % 9,03103.4622
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,81100.9342
YEŞİL SOL PARTİ: % 7,5987.0242
TİP: % 1,2113.910-
ATA İTTİFAKI: % 1,0311.858-
ZAFER PARTİSİ: % 0,9711.057-
AP: % 0,07801-
MEMLEKET: % 1,0211.636-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,08924-
TKP: % 0,04480-
SOL PARTİ: % 0,03358-
TKH: % 0,0186-
GENÇPARTİ: % 0,08892-
ANAP: % 0,04478-
VATAN PARTİSİ: % 0,03320-
GBP: % 0,03305-
MİLLET: % 0,02272-
AB: % 0,02196-
ÖMER GÖNÜLTAŞ: % 0,01166-
HAK-PAR: % 0,01125-
HKP: % 0,01100-
MİLLİ YOL: % 0,0175-
YP: % 0,0033-
HAMZA BULDU: % 0,0018-
SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM: % 0,0011-
EROL AŞUCUOĞLU: % 0,0011-
MURAT KÖPRÜCÜ: % 0,009-
KAAN KONANCİ: % 0,006-
CİHAT AK: % 0,006-
DURSUNALİ BACIOĞLU: % 0,002-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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