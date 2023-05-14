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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.

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Toplam Sandık : 10.971Toplam Seçmen : 4.051.660Açılan Sandık : 3.187Açılan Sandık Oranı : % 29.05Kullanılan Oy : 1.034.321Geçerli Oy : 1.016.753Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 44,48452.24517 AK PARTİ : % 34,70352.83714 MHP : % 6,2763.

Toplam Sandık: 10.971
Toplam Seçmen: 4.051.660
Açılan Sandık: 3.187
Açılan Sandık Oranı: % 29.05
Kullanılan Oy: 1.034.321
Geçerli Oy: 1.016.753
Katılım Oranı: % 88.15

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 44,48452.24517
AK PARTİ: % 34,70352.83714
MHP: % 6,2763.7062
YENİDEN REFAH: % 2,8228.6561
BBP: % 0,697.046-
MİLLET İTTİFAKI: % 37,28379.02215
CHP: % 28,60290.80812
İYİ PARTİ: % 8,6888.2143
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 11,32115.0694
YEŞİL SOL PARTİ: % 9,8099.6204
TİP: % 1,5215.449-
ATA İTTİFAKI: % 1,1411.562-
ZAFER PARTİSİ: % 1,1411.562-
MEMLEKET: % 1,0210.417-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09979-
SOL PARTİ: % 0,05480-
TKP: % 0,04404-
TKH: % 0,0195-
GENÇPARTİ: % 0,09949-
ANAP: % 0,05495-
VATAN PARTİSİ: % 0,04378-
AB: % 0,04357-
MİLLET: % 0,03320-
MUHAMMET ALİ OKUL: % 0,03297-
GBP: % 0,02249-
HAK-PAR: % 0,02186-
HKP: % 0,01122-
MİLLİ YOL: % 0,01109-
FEHMİ ÖZTÜRK: % 0,01105-
ADNAN YELMEN: % 0,0172-
SEZGİN SİNCAR: % 0,0165-
MURAT ÜNAL: % 0,0164-
LÜTFÜ KARAYEL: % 0,0045-
İLHAN VARLIK: % 0,0035-
DERYA AKDEMİR: % 0,0033-
SEZEN ÖZEN: % 0,0022-
TAYFUN KOCA: % 0,0012-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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