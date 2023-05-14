MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.
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Toplam Sandık : 10.971Toplam Seçmen : 4.051.660Açılan Sandık : 3.187Açılan Sandık Oranı : % 29.05Kullanılan Oy : 1.034.321Geçerli Oy : 1.016.753Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 44,48452.24517 AK PARTİ : % 34,70352.83714 MHP : % 6,2763.
|Toplam Sandık
|:
|10.971
|Toplam Seçmen
|:
|4.051.660
|Açılan Sandık
|:
|3.187
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29.05
|Kullanılan Oy
|:
|1.034.321
|Geçerli Oy
|:
|1.016.753
|Katılım Oranı
|:
|% 88.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 44,48
|452.245
|17
|AK PARTİ
|:
|% 34,70
|352.837
|14
|MHP
|:
|% 6,27
|63.706
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,82
|28.656
|1
|BBP
|:
|% 0,69
|7.046
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 37,28
|379.022
|15
|CHP
|:
|% 28,60
|290.808
|12
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,68
|88.214
|3
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 11,32
|115.069
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 9,80
|99.620
|4
|TİP
|:
|% 1,52
|15.449
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,14
|11.562
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,14
|11.562
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,02
|10.417
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|979
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|480
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|404
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|95
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|949
|-
|ANAP
|:
|% 0,05
|495
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|378
|-
|AB
|:
|% 0,04
|357
|-
|MİLLET
|:
|% 0,03
|320
|-
|MUHAMMET ALİ OKUL
|:
|% 0,03
|297
|-
|GBP
|:
|% 0,02
|249
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,02
|186
|-
|HKP
|:
|% 0,01
|122
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|109
|-
|FEHMİ ÖZTÜRK
|:
|% 0,01
|105
|-
|ADNAN YELMEN
|:
|% 0,01
|72
|-
|SEZGİN SİNCAR
|:
|% 0,01
|65
|-
|MURAT ÜNAL
|:
|% 0,01
|64
|-
|LÜTFÜ KARAYEL
|:
|% 0,00
|45
|-
|İLHAN VARLIK
|:
|% 0,00
|35
|-
|DERYA AKDEMİR
|:
|% 0,00
|33
|-
|SEZEN ÖZEN
|:
|% 0,00
|22
|-
|TAYFUN KOCA
|:
|% 0,00
|12
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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