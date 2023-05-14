MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.772Toplam Seçmen : 1.697.151Açılan Sandık : 3.217Açılan Sandık Oranı : % 67.41Kullanılan Oy : 1.008.933Geçerli Oy : 996.037Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,83526.2839 CHP : % 41,08409.1607 İYİ PARTİ : % 11,76117.
|Toplam Sandık
|:
|4.772
|Toplam Seçmen
|:
|1.697.151
|Açılan Sandık
|:
|3.217
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67.41
|Kullanılan Oy
|:
|1.008.933
|Geçerli Oy
|:
|996.037
|Katılım Oranı
|:
|% 88.71
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 52,83
|526.283
|9
|CHP
|:
|% 41,08
|409.160
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,76
|117.123
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 32,53
|324.010
|4
|AK PARTİ
|:
|% 26,23
|261.237
|4
|MHP
|:
|% 5,00
|49.810
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,78
|7.788
|-
|BBP
|:
|% 0,52
|5.175
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,53
|84.943
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,53
|84.943
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,77
|17.622
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,59
|15.802
|-
|AP
|:
|% 0,18
|1.820
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,10
|10.954
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,35
|3.486
|-
|TKP
|:
|% 0,20
|1.962
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,11
|1.142
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|382
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,31
|3.110
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|1.232
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|891
|-
|AB
|:
|% 0,09
|852
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|778
|-
|ANAP
|:
|% 0,07
|708
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|351
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|297
|-
|YP
|:
|% 0,02
|196
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|182
|-
|FERHAN ADEMHAN
|:
|% 0,01
|98
|-
|ALİ İHSAN ERDENİLGEN
|:
|% 0,00
|42
|-
|VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU
|:
|% 0,00
|31
|-
|SEDAT KABAY
|:
|% 0,00
|29
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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