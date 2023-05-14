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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.772Toplam Seçmen : 1.697.151Açılan Sandık : 3.217Açılan Sandık Oranı : % 67.41Kullanılan Oy : 1.008.933Geçerli Oy : 996.037Katılım Oranı : % 88.71Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 52,83526.2839 CHP : % 41,08409.1607 İYİ PARTİ : % 11,76117.

Toplam Sandık: 4.772
Toplam Seçmen: 1.697.151
Açılan Sandık: 3.217
Açılan Sandık Oranı: % 67.41
Kullanılan Oy: 1.008.933
Geçerli Oy: 996.037
Katılım Oranı: % 88.71

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 52,83526.2839
CHP: % 41,08409.1607
İYİ PARTİ: % 11,76117.1232
CUMHUR İTTİFAKI: % 32,53324.0104
AK PARTİ: % 26,23261.2374
MHP: % 5,0049.810-
YENİDEN REFAH: % 0,787.788-
BBP: % 0,525.175-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,5384.9431
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,5384.9431
ATA İTTİFAKI: % 1,7717.622-
ZAFER PARTİSİ: % 1,5915.802-
AP: % 0,181.820-
MEMLEKET: % 1,1010.954-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,353.486-
TKP: % 0,201.962-
SOL PARTİ: % 0,111.142-
TKH: % 0,04382-
GENÇPARTİ: % 0,313.110-
GBP: % 0,121.232-
VATAN PARTİSİ: % 0,09891-
AB: % 0,09852-
MİLLET: % 0,08778-
ANAP: % 0,07708-
HAK-PAR: % 0,04351-
HKP: % 0,03297-
YP: % 0,02196-
MİLLİ YOL: % 0,02182-
FERHAN ADEMHAN: % 0,0198-
ALİ İHSAN ERDENİLGEN: % 0,0042-
VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU: % 0,0031-
SEDAT KABAY: % 0,0029-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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