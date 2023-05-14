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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.752.961Açılan Sandık : 3.040Açılan Sandık Oranı : % 59.32Kullanılan Oy : 899.432Geçerli Oy : 881.371Katılım Oranı : % 89.07Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,53445.3878 CHP : % 39,60349.0607 İYİ PARTİ : % 10,9396.

Toplam Sandık: 5.125
Toplam Seçmen: 1.752.961
Açılan Sandık: 3.040
Açılan Sandık Oranı: % 59.32
Kullanılan Oy: 899.432
Geçerli Oy: 881.371
Katılım Oranı: % 89.07

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 50,53445.3878
CHP: % 39,60349.0607
İYİ PARTİ: % 10,9396.3271
CUMHUR İTTİFAKI: % 33,22292.7575
AK PARTİ: % 25,71226.5684
MHP: % 6,1454.1321
YENİDEN REFAH: % 0,968.486-
BBP: % 0,413.571-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 9,7285.6551
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,7350.4591
TİP: % 3,9935.196-
ATA İTTİFAKI: % 2,0017.622-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8015.834-
AP: % 0,201.788-
MEMLEKET: % 1,049.164-
GENÇPARTİ: % 0,282.444-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,252.234-
TKP: % 0,141.196-
SOL PARTİ: % 0,08739-
TKH: % 0,03299-
MEHMET BAYINDIR: % 0,121.071-
ANAP: % 0,10919-
VATAN PARTİSİ: % 0,10867-
AB: % 0,10858-
GBP: % 0,10857-
MİLLET: % 0,09772-
HAK-PAR: % 0,05473-
HKP: % 0,04377-
MİLLİ YOL: % 0,02179-
YP: % 0,01124-
KENAN KAHRAMAN: % 0,0181-
SİNAN GÜNDOĞDU: % 0,0145-
RAMAZAN ÜZÜN: % 0,0012-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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