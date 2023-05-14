MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.752.961Açılan Sandık : 3.040Açılan Sandık Oranı : % 59.32Kullanılan Oy : 899.432Geçerli Oy : 881.371Katılım Oranı : % 89.07Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,53445.3878 CHP : % 39,60349.0607 İYİ PARTİ : % 10,9396.
|Toplam Sandık
|:
|5.125
|Toplam Seçmen
|:
|1.752.961
|Açılan Sandık
|:
|3.040
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59.32
|Kullanılan Oy
|:
|899.432
|Geçerli Oy
|:
|881.371
|Katılım Oranı
|:
|% 89.07
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 50,53
|445.387
|8
|CHP
|:
|% 39,60
|349.060
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,93
|96.327
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 33,22
|292.757
|5
|AK PARTİ
|:
|% 25,71
|226.568
|4
|MHP
|:
|% 6,14
|54.132
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,96
|8.486
|-
|BBP
|:
|% 0,41
|3.571
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 9,72
|85.655
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,73
|50.459
|1
|TİP
|:
|% 3,99
|35.196
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,00
|17.622
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,80
|15.834
|-
|AP
|:
|% 0,20
|1.788
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,04
|9.164
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,28
|2.444
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,25
|2.234
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|1.196
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|739
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|299
|-
|MEHMET BAYINDIR
|:
|% 0,12
|1.071
|-
|ANAP
|:
|% 0,10
|919
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|867
|-
|AB
|:
|% 0,10
|858
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|857
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|772
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|473
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|377
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|179
|-
|YP
|:
|% 0,01
|124
|-
|KENAN KAHRAMAN
|:
|% 0,01
|81
|-
|SİNAN GÜNDOĞDU
|:
|% 0,01
|45
|-
|RAMAZAN ÜZÜN
|:
|% 0,00
|12
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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