MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 754.888Açılan Sandık : 2.154Açılan Sandık Oranı : % 89.56Kullanılan Oy : 569.255Geçerli Oy : 555.756Katılım Oranı : % 85.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,35390.9616 AK PARTİ : % 47,10261.7845 MHP : % 16,1889.
|Toplam Sandık
|:
|2.405
|Toplam Seçmen
|:
|754.888
|Açılan Sandık
|:
|2.154
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.56
|Kullanılan Oy
|:
|569.255
|Geçerli Oy
|:
|555.756
|Katılım Oranı
|:
|% 85.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 70,35
|390.961
|6
|AK PARTİ
|:
|% 47,10
|261.784
|5
|MHP
|:
|% 16,18
|89.939
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,47
|30.398
|-
|BBP
|:
|% 1,59
|8.840
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,63
|131.348
|2
|CHP
|:
|% 16,39
|91.082
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,24
|40.266
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,94
|10.786
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,69
|9.376
|-
|AP
|:
|% 0,25
|1.410
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,18
|6.551
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,18
|6.551
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|3.960
|-
|MEHMET SABANCI
|:
|% 0,25
|1.400
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,23
|1.259
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|1.062
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|469
|-
|TKH
|:
|% 0,06
|321
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|272
|-
|HÜSEYİN ARSLANTÜRK
|:
|% 0,16
|884
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|817
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|637
|-
|YUSUF GÜLER
|:
|% 0,10
|544
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|494
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|428
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|427
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|374
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|265
|-
|YP
|:
|% 0,02
|140
|-
|TURAN ORAK
|:
|% 0,01
|40
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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