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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 754.888Açılan Sandık : 2.154Açılan Sandık Oranı : % 89.56Kullanılan Oy : 569.255Geçerli Oy : 555.756Katılım Oranı : % 85.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,35390.9616 AK PARTİ : % 47,10261.7845 MHP : % 16,1889.

Toplam Sandık: 2.405
Toplam Seçmen: 754.888
Açılan Sandık: 2.154
Açılan Sandık Oranı: % 89.56
Kullanılan Oy: 569.255
Geçerli Oy: 555.756
Katılım Oranı: % 85.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 70,35390.9616
AK PARTİ: % 47,10261.7845
MHP: % 16,1889.9391
YENİDEN REFAH: % 5,4730.398-
BBP: % 1,598.840-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,63131.3482
CHP: % 16,3991.0822
İYİ PARTİ: % 7,2440.266-
ATA İTTİFAKI: % 1,9410.786-
ZAFER PARTİSİ: % 1,699.376-
AP: % 0,251.410-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,186.551-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,186.551-
MEMLEKET: % 0,713.960-
MEHMET SABANCI: % 0,251.400-
MİLLİ YOL: % 0,231.259-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,191.062-
TKP: % 0,08469-
TKH: % 0,06321-
SOL PARTİ: % 0,05272-
HÜSEYİN ARSLANTÜRK: % 0,16884-
ANAP: % 0,15817-
GENÇPARTİ: % 0,11637-
YUSUF GÜLER: % 0,10544-
HAK-PAR: % 0,09494-
MİLLET: % 0,08428-
VATAN PARTİSİ: % 0,08427-
HKP: % 0,07374-
GBP: % 0,05265-
YP: % 0,02140-
TURAN ORAK: % 0,0140-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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