MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.383Açılan Sandık : 648Açılan Sandık Oranı : % 89.13Kullanılan Oy : 136.236Geçerli Oy : 132.925Katılım Oranı : % 87.42Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,2584.0672 AK PARTİ : % 38,4251.0702 MHP : % 16,5521.996- YENİDEN REFAH : % 7,8010.
|Toplam Sandık
|:
|727
|Toplam Seçmen
|:
|182.383
|Açılan Sandık
|:
|648
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.13
|Kullanılan Oy
|:
|136.236
|Geçerli Oy
|:
|132.925
|Katılım Oranı
|:
|% 87.42
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,25
|84.067
|2
|AK PARTİ
|:
|% 38,42
|51.070
|2
|MHP
|:
|% 16,55
|21.996
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 7,80
|10.371
|-
|BBP
|:
|% 0,47
|630
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,33
|41.642
|1
|CHP
|:
|% 21,77
|28.941
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,56
|12.701
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,07
|2.752
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,70
|2.257
|-
|AP
|:
|% 0,37
|495
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,84
|1.119
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,70
|935
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,42
|554
|-
|TİP
|:
|% 0,29
|381
|-
|ANAP
|:
|% 0,19
|248
|-
|AB
|:
|% 0,18
|234
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|217
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|105
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|80
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|32
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|184
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|127
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|113
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,08
|109
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|97
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|71
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|68
|-
|YP
|:
|% 0,03
|34
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500