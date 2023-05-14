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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.383Açılan Sandık : 648Açılan Sandık Oranı : % 89.13Kullanılan Oy : 136.236Geçerli Oy : 132.925Katılım Oranı : % 87.42Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,2584.0672 AK PARTİ : % 38,4251.0702 MHP : % 16,5521.996- YENİDEN REFAH : % 7,8010.

Toplam Sandık: 727
Toplam Seçmen: 182.383
Açılan Sandık: 648
Açılan Sandık Oranı: % 89.13
Kullanılan Oy: 136.236
Geçerli Oy: 132.925
Katılım Oranı: % 87.42

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,2584.0672
AK PARTİ: % 38,4251.0702
MHP: % 16,5521.996-
YENİDEN REFAH: % 7,8010.371-
BBP: % 0,47630-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,3341.6421
CHP: % 21,7728.9411
İYİ PARTİ: % 9,5612.701-
ATA İTTİFAKI: % 2,072.752-
ZAFER PARTİSİ: % 1,702.257-
AP: % 0,37495-
MEMLEKET: % 0,841.119-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,70935-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,42554-
TİP: % 0,29381-
ANAP: % 0,19248-
AB: % 0,18234-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16217-
TKP: % 0,08105-
SOL PARTİ: % 0,0680-
TKH: % 0,0232-
GENÇPARTİ: % 0,14184-
HAK-PAR: % 0,10127-
VATAN PARTİSİ: % 0,08113-
MİLLİ YOL: % 0,08109-
MİLLET: % 0,0797-
GBP: % 0,0571-
HKP: % 0,0568-
YP: % 0,0334-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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