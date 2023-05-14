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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.410Açılan Sandık : 596Açılan Sandık Oranı : % 89.22Kullanılan Oy : 145.478Geçerli Oy : 142.625Katılım Oranı : % 87.82Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,3791.8042 AK PARTİ : % 41,3258.9372 MHP : % 18,3026.105- BBP : % 2,533.

Toplam Sandık: 668
Toplam Seçmen: 188.410
Açılan Sandık: 596
Açılan Sandık Oranı: % 89.22
Kullanılan Oy: 145.478
Geçerli Oy: 142.625
Katılım Oranı: % 87.82

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,3791.8042
AK PARTİ: % 41,3258.9372
MHP: % 18,3026.105-
BBP: % 2,533.614-
YENİDEN REFAH: % 2,213.148-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,1142.9401
CHP: % 19,1427.3011
İYİ PARTİ: % 10,9715.639-
ATA İTTİFAKI: % 1,692.405-
ZAFER PARTİSİ: % 1,432.042-
AP: % 0,25363-
MEMLEKET: % 0,751.076-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,69988-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,48687-
TİP: % 0,21301-
MUSTAFA KÖPÜKLÜ: % 0,19266-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16236-
TKP: % 0,09132-
SOL PARTİ: % 0,0568-
TKH: % 0,0336-
GENÇPARTİ: % 0,14199-
ANAP: % 0,12167-
AB: % 0,11150-
MİLLET: % 0,09131-
HAK-PAR: % 0,09127-
HKP: % 0,08111-
VATAN PARTİSİ: % 0,0793-
GBP: % 0,0462-
YP: % 0,0235-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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