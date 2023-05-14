MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.410Açılan Sandık : 596Açılan Sandık Oranı : % 89.22Kullanılan Oy : 145.478Geçerli Oy : 142.625Katılım Oranı : % 87.82Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,3791.8042 AK PARTİ : % 41,3258.9372 MHP : % 18,3026.105- BBP : % 2,533.
|Toplam Sandık
|:
|668
|Toplam Seçmen
|:
|188.410
|Açılan Sandık
|:
|596
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.22
|Kullanılan Oy
|:
|145.478
|Geçerli Oy
|:
|142.625
|Katılım Oranı
|:
|% 87.82
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,37
|91.804
|2
|AK PARTİ
|:
|% 41,32
|58.937
|2
|MHP
|:
|% 18,30
|26.105
|-
|BBP
|:
|% 2,53
|3.614
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,21
|3.148
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,11
|42.940
|1
|CHP
|:
|% 19,14
|27.301
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,97
|15.639
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,69
|2.405
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,43
|2.042
|-
|AP
|:
|% 0,25
|363
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,75
|1.076
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,69
|988
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,48
|687
|-
|TİP
|:
|% 0,21
|301
|-
|MUSTAFA KÖPÜKLÜ
|:
|% 0,19
|266
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|236
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|132
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|68
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|36
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,14
|199
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|167
|-
|AB
|:
|% 0,11
|150
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|131
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|127
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|111
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|93
|-
|GBP
|:
|% 0,04
|62
|-
|YP
|:
|% 0,02
|35
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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