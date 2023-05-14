MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.499Açılan Sandık : 623Açılan Sandık Oranı : % 86.17Kullanılan Oy : 124.316Geçerli Oy : 121.688Katılım Oranı : % 77.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 38,3546.6681 AK PARTİ : % 26,0731.7271 MHP : % 10,0912.275- YENİDEN REFAH : % 1,752.
|Toplam Sandık
|:
|723
|Toplam Seçmen
|:
|185.499
|Açılan Sandık
|:
|623
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.17
|Kullanılan Oy
|:
|124.316
|Geçerli Oy
|:
|121.688
|Katılım Oranı
|:
|% 77.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 38,35
|46.668
|1
|AK PARTİ
|:
|% 26,07
|31.727
|1
|MHP
|:
|% 10,09
|12.275
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,75
|2.128
|-
|BBP
|:
|% 0,44
|538
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,35
|38.144
|1
|CHP
|:
|% 16,65
|20.262
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,70
|17.882
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 26,50
|32.244
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 26,50
|32.244
|1
|MEMLEKET
|:
|% 0,53
|644
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,47
|575
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,32
|384
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|153
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|38
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|210
|-
|AP
|:
|% 0,17
|210
|-
|AB
|:
|% 0,14
|173
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|103
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|103
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|97
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|96
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|94
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,07
|87
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|79
|-
|YP
|:
|% 0,04
|47
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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