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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.499Açılan Sandık : 623Açılan Sandık Oranı : % 86.17Kullanılan Oy : 124.316Geçerli Oy : 121.688Katılım Oranı : % 77.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 38,3546.6681 AK PARTİ : % 26,0731.7271 MHP : % 10,0912.275- YENİDEN REFAH : % 1,752.

Toplam Sandık: 723
Toplam Seçmen: 185.499
Açılan Sandık: 623
Açılan Sandık Oranı: % 86.17
Kullanılan Oy: 124.316
Geçerli Oy: 121.688
Katılım Oranı: % 77.65

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 38,3546.6681
AK PARTİ: % 26,0731.7271
MHP: % 10,0912.275-
YENİDEN REFAH: % 1,752.128-
BBP: % 0,44538-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,3538.1441
CHP: % 16,6520.2621
İYİ PARTİ: % 14,7017.882-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 26,5032.2441
YEŞİL SOL PARTİ: % 26,5032.2441
MEMLEKET: % 0,53644-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,47575-
SOL PARTİ: % 0,32384-
TKP: % 0,13153-
TKH: % 0,0338-
ATA İTTİFAKI: % 0,17210-
AP: % 0,17210-
AB: % 0,14173-
VATAN PARTİSİ: % 0,08103-
GBP: % 0,08103-
HAK-PAR: % 0,0897-
GENÇPARTİ: % 0,0896-
HKP: % 0,0894-
MİLLİ YOL: % 0,0787-
MİLLET: % 0,0679-
YP: % 0,0447-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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